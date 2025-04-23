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İstanbul'daki 6.2'lik Depremin Ardından Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Açıklama!

İstanbul'daki 6.2'lik Depremin Ardından Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Açıklama!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.04.2025 - 13:31

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. BursaÇanakkaleTekirdağ, Kocaeli gibi çevre illerden hissedilen deprem vatandaşları korkuttu.  

AFAD'ın merkez üssünü Silivri olarak açıkladığı deprem sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklama geldi.

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"İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır."

"İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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