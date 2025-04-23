Nur Viral 6.2 Büyüklüğündeki İstanbul Depremine Canlı Yayında Yakalandı: Büyük Korku Yaşadı!
Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşları bir hayli korkutan depremden pek çok görüntü aktarıldı.
Sunucu Nur Viral ürkütücü depreme Beyaz Tv ekranlarındaki canlı yayında yakalandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Viral'in korkusu yüzüne yansıdı.
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AFAD'ın merkez üssünü Silivri olarak açıkladığı 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi.
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Sunucu Nur Viral ise depreme Beyaz Tv'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programının canlı yayınında yakalandı.
İşte o anlar...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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