Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Nur Viral 6.2 Büyüklüğündeki İstanbul Depremine Canlı Yayında Yakalandı: Büyük Korku Yaşadı!

Nur Viral 6.2 Büyüklüğündeki İstanbul Depremine Canlı Yayında Yakalandı: Büyük Korku Yaşadı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.04.2025 - 14:55

Geçtiğimiz saatlerde İstanbul Silivri açıklarında yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşları bir hayli korkutan depremden pek çok görüntü aktarıldı. 

Sunucu Nur Viral ürkütücü depreme Beyaz Tv ekranlarındaki canlı yayında yakalandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Viral'in korkusu yüzüne yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD'ın merkez üssünü Silivri olarak açıkladığı 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi.

AFAD'ın merkez üssünü Silivri olarak açıkladığı 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa, Kocaeli, Tekirdağ gibi birçok ilde hissedildi.

Depremden sonra 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi. Yaşanan korkutucu deprem kent genelinde korkuya neden olsa da herhangi bir yıkım olmaması derin nefes aldırdı.

Sunucu Nur Viral ise depreme Beyaz Tv'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programının canlı yayınında yakalandı.

Sunucu Nur Viral ise depreme Beyaz Tv'de yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programının canlı yayınında yakalandı.

Korku dolu anlarda kızını düşündüğünü açıklayan Nur Viral gözyaşlarına da hakim olamadı.

İşte o anlar...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın