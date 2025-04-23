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Astrolog Can Aydoğmuş, İstanbul Depreminin Tarihini Haftalar Önce Bilmiş

Astrolog Can Aydoğmuş, İstanbul Depreminin Tarihini Haftalar Önce Bilmiş

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2025 - 18:40 Son Güncelleme: 23.04.2025 - 19:15

Astrolog Can Aydoğmuş, mart ayında Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olmuştu. Aydoğmuş burada Satürn'ün ev değiştirdiğini ve mart sonunda tutulma olacağını belirtmiş ve 29 Mart itibariyle 25 gün içerisinde deprem olabileceğini açıklamıştı. Bugün (23 Nisan) meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrasında Can Aydoğmuş'un bu öngörüsü tekrardan akıllara geldi.

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Bugün öğlen saatlerinde İstanbul, Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul, Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

6.2 sonrasında en büyüğü 5,9 olmak üzere artçı depremler oldu ve söz konusu depremler Tekirdağ, Çanakkale, Sakarya, Bursa, Balıkesir gibi illerde de hissedildi. 

Söz konusu 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen büyük İstanbul depremiyle alakalı olup olmadığı merak konusu olurken akıllara astrolog Can Aydoğmuş'un haftalar önce CNBC-e'de Saba Tümer'in programında söyledikleri geldi.

27 Mart günü Saba Tümer'in konuğu olan Aydoğmuş, burada 29 Mart itibariyle deprem beklediğini açık açık belirtmişti.

27 Mart günü Saba Tümer'in konuğu olan Aydoğmuş, burada 29 Mart itibariyle deprem beklediğini açık açık belirtmişti.

Can Aydoğmuş, mart ayı sonunda Satürn'ün ev değiştireceğini ve tutulma yaşanacağını söyleyip 25 gün - 1 ay aralığında bir deprem meydana gelebileceğini açıklamıştı. Aydoğmuş'un bu sözleri, 6.2 büyüklüğündeki depremle tekrardan akıllara geldi.

İşte programdaki o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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