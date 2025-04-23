Astrolog Can Aydoğmuş, İstanbul Depreminin Tarihini Haftalar Önce Bilmiş
Astrolog Can Aydoğmuş, mart ayında Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olmuştu. Aydoğmuş burada Satürn'ün ev değiştirdiğini ve mart sonunda tutulma olacağını belirtmiş ve 29 Mart itibariyle 25 gün içerisinde deprem olabileceğini açıklamıştı. Bugün (23 Nisan) meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrasında Can Aydoğmuş'un bu öngörüsü tekrardan akıllara geldi.
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Bugün öğlen saatlerinde İstanbul, Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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27 Mart günü Saba Tümer'in konuğu olan Aydoğmuş, burada 29 Mart itibariyle deprem beklediğini açık açık belirtmişti.
İşte programdaki o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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