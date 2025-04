Astrolog Can Aydoğmuş, İstanbul Depreminin Tarihini Haftalar Önce Bilmiş

Astrolog Can Aydoğmuş, mart ayında Saba Tümer'in CNBC-e'de yayınlanan programına konuk olmuştu. Aydoğmuş burada Satürn'ün ev değiştirdiğini ve mart sonunda tutulma olacağını belirtmiş ve 29 Mart itibariyle 25 gün içerisinde deprem olabileceğini açıklamıştı. Bugün (23 Nisan) meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki İstanbul depremi sonrasında Can Aydoğmuş'un bu öngörüsü tekrardan akıllara geldi.