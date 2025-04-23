Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Deprem Sonrası Yerli Diziler Bu Akşam Yayınlanacak mı? Yeni Bölüm Var mı?

Deprem Sonrası Yerli Diziler Bu Akşam Yayınlanacak mı? Yeni Bölüm Var mı?

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.04.2025 - 16:57

İstanbul’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında bu akşam yayınlanacak yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla ve Eşref Rüya dizileri yayınlanacak mı? Dizilerin yeni bölümü var mı? Birsen Altuntaş, dizilerin yeni bölümleri hakkında açıklama yaptı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul merkezli meydana gelen depremler herkesi korkuttu.

İstanbul merkezli meydana gelen depremler herkesi korkuttu.

AFAD, depremin büyüklüğünü 6.2, merkez üssünü Silivri olarak açıkladı. Depremden sonra 5.9, 4.4, 4.9, 4.5, 4.8 ve 3.6 büyüklüğünde artçı depremler de meydana geldi. 

İstanbul'da meydana gelen depremlerde can veya mal kaybı olmadı.

Söz konusu gelişmelerin ardından bu akşam (23 Nisan) televizyonda yayınlanacak yerli dizilerin yeni bölümlerinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi.

Birsen Altuntaş, yayın akışında değişiklik olmadığını açıkladı.

Birsen Altuntaş, yayın akışında değişiklik olmadığını açıkladı.
twitter.com

Gazeteci Birsen Altuntaş, bu akşam yayınlanacak olan Sahipsizler, Leyla: Hayat...Aşk...Adalet..., Kuruluş Osman ve Eşref Rüya dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geleceğini duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın