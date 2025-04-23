Deprem Sonrası Yerli Diziler Bu Akşam Yayınlanacak mı? Yeni Bölüm Var mı?
İstanbul’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında bu akşam yayınlanacak yerli dizilerin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla ve Eşref Rüya dizileri yayınlanacak mı? Dizilerin yeni bölümü var mı? Birsen Altuntaş, dizilerin yeni bölümleri hakkında açıklama yaptı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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İstanbul merkezli meydana gelen depremler herkesi korkuttu.
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Birsen Altuntaş, yayın akışında değişiklik olmadığını açıkladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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