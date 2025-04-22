Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan Şive İtirafı Geldi
Uzak Şehir'de Demir'i canlandıran Ferit Kaya, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Ferit Kaya, şivesi nedeniyle yaşadığı zorlukları ve nasıl oyuncu olduğunu açıkladı.
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Kanal D'nin yeni sezondaki en sürprizli işi hiç şüphesiz Uzak Şehir oldu.
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"Şivem bana para kazandırıyor"
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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