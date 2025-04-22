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Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan Şive İtirafı Geldi

Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan Şive İtirafı Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.04.2025 - 14:04

Uzak Şehir'de Demir'i canlandıran Ferit Kaya, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Ferit Kaya, şivesi nedeniyle yaşadığı zorlukları ve nasıl oyuncu olduğunu açıkladı.

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Kanal D'nin yeni sezondaki en sürprizli işi hiç şüphesiz Uzak Şehir oldu.

Kanal D'nin yeni sezondaki en sürprizli işi hiç şüphesiz Uzak Şehir oldu.

Çukur dizisindeki Murtaza karakteriyle yıldızı parlayan Kaya, şu an popüler aşiret dizisi Uzak Şehir'de Demir Baybars karakterini canlandırıyor. Kötü bir karakter canlandırmasına rağmen Demir'i seyircinin favorisi haline getiren Kaya, konuk olduğu programda Diyarbakırlı olduğu için oyunculuk serüveninde şivesi nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı.

"Şivem bana para kazandırıyor"

"Şivem bana para kazandırıyor"

“Oyunculuk eğitimine başlayınca, dil konusunda ilk yıl çok zorlandım. Hayat çok acayip; o zamanlar dertlendiğim ve düzeltmeye çalıştığım şivem, şu an bana para kazandırıyor. Şiveli karakterler oynuyorum ve bu benim işime inanılmaz yarıyor” 

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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