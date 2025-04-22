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"İnsanların Gerçek Aile Gibi Gözüktüğü" Dizi Fotoğraflarını Derleyen X Kullanıcıları

"İnsanların Gerçek Aile Gibi Gözüktüğü" Dizi Fotoğraflarını Derleyen X Kullanıcıları

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.04.2025 - 12:13

X'te yerli dizilerle alakalı akımlar sık sık gündem oluyor. Bu defa 'İnsanların gerçek aile gibi gözüktüğü fotoğraflar' akımı oluştu. Yerli dizilerdeki karakterlerin gerçek aile gibi göründüğü fotoğrafları sizler için derledik.

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Yerli dizilerle alakalı X'te sık sık akımlar oluşuyor.

Yerli dizilerle alakalı X'te sık sık akımlar oluşuyor.

Özellikle dizi karakterleriyle alakalı akımlar, kullanıcıların yoğun katılımlarıyla uzun süre gündemden düşmüyor. Son akımlardan biri de gerçek aile gibi gözüken dizi karakterleri! 'İnsanların gerçek aile gibi gözüktüğü fotoğraflar' akımı yerli dizilere uyarlandı. Paylaşılan görseller ise eğer izlemesek gerçek aile olduklarına inanacağımız cinsten oldu!

İşte o paylaşımlardan bazıları:

İşte o paylaşımlardan bazıları:
twitter.com

-İnadına Aşk

Yargı

Yargı
twitter.com

Elimi Bırakma

Elimi Bırakma
twitter.com

Poyraz Karayel

Poyraz Karayel
twitter.com
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Ramo

Ramo
twitter.com

Avrupa Avrupa

Avrupa Avrupa
twitter.com

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
twitter.com

Yaprak Dökümü

Yaprak Dökümü
twitter.com

Sen Anlat Karadeniz

Sen Anlat Karadeniz
twitter.com
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Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti
twitter.com

Aşk Yeniden

Aşk Yeniden
twitter.com

Adını Feriha Koydum

Adını Feriha Koydum
twitter.com

Çukur

Çukur
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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