"İnsanların Gerçek Aile Gibi Gözüktüğü" Dizi Fotoğraflarını Derleyen X Kullanıcıları
X'te yerli dizilerle alakalı akımlar sık sık gündem oluyor. Bu defa 'İnsanların gerçek aile gibi gözüktüğü fotoğraflar' akımı oluştu. Yerli dizilerdeki karakterlerin gerçek aile gibi göründüğü fotoğrafları sizler için derledik.
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Yerli dizilerle alakalı X'te sık sık akımlar oluşuyor.
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İşte o paylaşımlardan bazıları:
Yargı
Elimi Bırakma
Poyraz Karayel
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Ramo
Avrupa Avrupa
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yaprak Dökümü
Sen Anlat Karadeniz
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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