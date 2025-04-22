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Bir Rekor Daha Geldi: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

Bir Rekor Daha Geldi: Haftanın En Çok İzlenen Yerli Dizileri

yerli dizi Teşkilat Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.04.2025 - 08:57

14-20 Nisan tarihlerinin en çok izlenen dizilerini sıraladık. Kızılcık Şerbeti, Uzak Şehir, Teşkilat gibi popüler diziler arasında geçen reyting rekabetinde kazanan kim oldu? Sürpriz bir dizi reytinglerde galibiyet kazanırken bir başka dizi rekor tazeledi. İşte bu haftanın en çok izlenen ve en yüksek reyting oranını alan dizileri...

NOT: Reyting sıralaması prime time 20+ABC1 reyting listesine göre yapılmıştır.

KAYNAK: TİAK, Box Office

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Yayın döneminin son demlerindeyiz. Havaların ısınmasıyla yerli dizilere olan ilgi de yavaş yavaş azalmaya başladı.

Yayın döneminin son demlerindeyiz. Havaların ısınmasıyla yerli dizilere olan ilgi de yavaş yavaş azalmaya başladı.

2025 sezonu Kızılcık Şerbeti ve Uzak Şehir'in rekabetiyle başlasa da Uzak Şehir, Şerbo'ya geçici olarak bıraktığı koltuğu rekor tazeleyerek geri aldı.

Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta son 5 yılın reyting rekorunu kırmıştı.

Uzak Şehir, geçtiğimiz hafta son 5 yılın reyting rekorunu kırmıştı.

Bu hafta aynı performansı gösteren Uzak Şehir, kırdığı rekoru korurken Kızılcık Şerbeti, Pembe karakterinin diziden ayrılmasının ardından inanılmaz bir düşüş yaşadı.

Öte yandan reyting sıralamasına sürpriz bir isim dahil oldu. Kanal D'de yayınlanan Eşref Rüya dizisi, haftanın en çok izlenen 4. dizisi olarak reyting listesinde yer aldı.

14-20 Nisan haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

14-20 Nisan haftasının en çok izlenen dizilerini ele aldık ve prime time 20+ABC1 reyting listesine göre sıraladık.

Haftanın tek galibi 16,87 oranıyla Uzak Şehir olurken listenin geri kalanını aşağıya bıraktık!

İşte 14-20 Nisan haftasının en çok izlenen dizileri:

İşte 14-20 Nisan haftasının en çok izlenen dizileri:

1 - Uzak Şehir - 16,87

2 - Kızılcık Şerbeti - 10,90

3 - Teşkilat - 8,96

4 - Eşref Rüya - 8,15

5 - Gönül Dağı - 6,90

6 - İnci Taneleri - 6,50

7 - Kral Kaybederse - 6,27

8 - Mehmed Fetihler Sultanı - 6,15

9 - Sahipsizler - 5,58

10 - Kuruluş Osman - 5,22

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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