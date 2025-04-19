Ayşe Barım'ın Cezaevinde Fenalaşmasına Ünlü İsimler Sessiz Kalmadı
Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, Silivri Cezaevi'nde fenalaşarak cezaevinin revirine kaldırıldı. Ayşe Barım'ın halihazırda sağlık sorunları yaşadığı, planlı kalp ameliyatı ve 2 anevrizması olduğu ortaya çıktı. Oyuncu arkadaşları, Ayşe Barım'ın sağlık durumundan endişe ettiklerini duyurdukları paylaşımlar yaptılar.
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Menajer Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi Parkı eylemlerinin organizatörü olduğu iddiasıyla tutuklanmıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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Kadına kumpas kurup içeri aldılar, herkes tepki göstermeliydi zaten
Her istediğimizi içeri alırız, sesinizi kesin, hukuk da biziz mahkeme de biziz mesajı bunlar.Keser döner sap döner gün gelir hesap döner