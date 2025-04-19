Ayşe Barım'ın Hastaneye Kaldırılmasına Ezgi Mola'dan İsyan Dolu Paylaşım
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bir süredir Silivri Cezaevi'nde kalan Barım, Nevşin Mengü'nün haberine göre fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ayşe Barım'ın arkadaşı Ezgi Mola, Ayşe Barım için isyan etti.
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Menajer Ayşe Barım, bir süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.
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İşte Ezgi Mola'nın Ayşe Barım paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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