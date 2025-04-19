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Ayşe Barım'ın Hastaneye Kaldırılmasına Ezgi Mola'dan İsyan Dolu Paylaşım

Ayşe Barım'ın Hastaneye Kaldırılmasına Ezgi Mola'dan İsyan Dolu Paylaşım

Ezgi Mola
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.04.2025 - 21:09 Son Güncelleme: 19.04.2025 - 21:41

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Bir süredir Silivri Cezaevi'nde kalan Barım, Nevşin Mengü'nün haberine göre fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ayşe Barım'ın arkadaşı Ezgi Mola, Ayşe Barım için isyan etti.

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Menajer Ayşe Barım, bir süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Menajer Ayşe Barım, bir süredir Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.

Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Nevşin Mengü, cezaevindeki Ayşe Barım'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığını ve cezaevine girmeden planlanmış açık kalp ameliyatı ile 2 anevrizması olduğunu açıkladı. Ayşe Barım'ın arkadaşı Ezgi Mola, sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım için isyan etti.

İşte Ezgi Mola'nın Ayşe Barım paylaşımı:

İşte Ezgi Mola'nın Ayşe Barım paylaşımı:

'Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden ya neden? Çok ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşan birine bunu yapmak!'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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