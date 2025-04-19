Yoğun Bakımdaydı: Trafik Kazası Geçiren Berk Atan'ın Sağlık Durumu
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrolü Berk Atan, geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. Kaburga kemikleri kırılan Berk Atan'ın yoğun bakıma alındığı bilinirken Birsen Altuntaş, Berk Atan'ın babasının açıklamasını yayınladı. İşte trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumunun detayları...
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, geçirdiği trafik kazasıyla korkuttu.
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Berk Atan'ın sağlık durumu merak edilirken Birsen Altuntaş, son gelişmeleri aktardı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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