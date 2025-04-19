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Yoğun Bakımdaydı: Trafik Kazası Geçiren Berk Atan'ın Sağlık Durumu

Yoğun Bakımdaydı: Trafik Kazası Geçiren Berk Atan'ın Sağlık Durumu

Gönül Dağı Trafik Kazası
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.04.2025 - 19:27

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin başrolü Berk Atan, geçirdiği trafik kazasıyla sevenlerini korkuttu. Kaburga kemikleri kırılan Berk Atan'ın yoğun bakıma alındığı bilinirken Birsen Altuntaş, Berk Atan'ın babasının açıklamasını yayınladı. İşte trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumunun detayları...

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, geçirdiği trafik kazasıyla korkuttu.

Gönül Dağı'nın Taner'i Berk Atan, geçirdiği trafik kazasıyla korkuttu.

19 Nisan günü saat 17.30 civarlarında Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi’nde meydana gelen kazada kaburga kemikleri kırılan Berk Atan, Eskişehir Şehir Hastanesi’ne götürülerek yoğun bakıma alınmıştı.

Berk Atan'ın sağlık durumu merak edilirken Birsen Altuntaş, son gelişmeleri aktardı.

Berk Atan'ın sağlık durumu merak edilirken Birsen Altuntaş, son gelişmeleri aktardı.

Atan'ın ailesi ve eski sevgilisi Sude Zülal Güler'in kaza haberini alır almaz derhal Eskişehir'e gittiğini belirten Altuntaş, ayrıca Berk Atan'ın babasıyla görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldığını belirtti.

Altuntaş'ın haberine göre Berk Atan'ın babası şu ifadeleri kullandı:

“Berk’in durumu gayet iyi… Mıcıra kapılan araç peş peşe takla atmış, arabanın halini görünce ‘Allah oğlumuzu bize bağışladı’ dedim. Kaburgasında çatlak var. Zaman içinde iyileşecek. Dün iç kanama riski nedeniyle yoğun bakımda gözlem altındaydı. Hiçbir risk olmadığını tespit edip doktorları bugün 13.00 gibi normal odaya aldı. Arkadaşları yanında, morali çok iyi… Ağrısı da yok. Birkaç güne çok daha iyi olacak. Bu Berk’in başına gelen ilk kazaydı, Allah bir daha göstermesin” 

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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