"Sibel'in Yerine Oynamış!": Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'nın Delirdiği Anlar Tüylerimizi Ürpertti!

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Pembe'nin cenazesi güdemdeydi. Artık evde işler hiç de eskisi gibi olmayacaktı. Nursema vefat eden annesinin yerine geçti, Mustafa ise kendini kaybetti. Fakat en çok da Mustafa'nın delirdiği anlar izleyicinin dikkatini çekti. Şimdiye kadar sakin, sessiz, hakkını bile savunamayan Mustafa ev halkına dersini verdi. Bölümün sonunda yayınlanan delirdiği sahne ise hepimizin tüylerini ürpertmeyi başardı. İşte o anlar ve sosyal medyadan gelen yorumlar...