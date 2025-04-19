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"Sibel'in Yerine Oynamış!": Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'nın Delirdiği Anlar Tüylerimizi Ürpertti!

"Sibel'in Yerine Oynamış!": Kızılcık Şerbeti'nde Mustafa'nın Delirdiği Anlar Tüylerimizi Ürpertti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
19.04.2025 - 08:41

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Pembe'nin cenazesi güdemdeydi. Artık evde işler hiç de eskisi gibi olmayacaktı. Nursema vefat eden annesinin yerine geçti, Mustafa ise kendini kaybetti. Fakat en çok da Mustafa'nın delirdiği anlar izleyicinin dikkatini çekti. Şimdiye kadar sakin, sessiz, hakkını bile savunamayan Mustafa ev halkına dersini verdi. Bölümün sonunda yayınlanan delirdiği sahne ise hepimizin tüylerini ürpertmeyi başardı. İşte o anlar ve sosyal medyadan gelen yorumlar...

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Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapandı. Pembe Ünal hikayeden çıkarıldı.

Kızılcık Şerbeti'nde bir devir kapandı. Pembe Ünal hikayeden çıkarıldı.

3 sezondur keyifle izlediğimiz Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldı. Kızılcık Şerbeti izleyicisi için bu önemli bir haberdi ki günlerce bu konu sosyal medyanın gündemine yerleşti. İzleyenler Pembe'nin gitmesini pek istemedi ancak senaristlerden gelen açıklama 'hikayenin daha iyi evrileceği' yönündeydi.

Kızılcık Şerbeti senaristlerimiz haklıymış: Bize öyle geliyor ki hikaye gerçekten çok iyi evrildi.

Kızılcık Şerbeti senaristlerimiz haklıymış: Bize öyle geliyor ki hikaye gerçekten çok iyi evrildi.

Kızılcık Şerbeti ilk kez Pembe'siz yayınlandı. Ekran başına pek de büyük umutlarla geçmeyen izleyici çok şaşırdı. Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü adeta bir oyunculuk resitaliydi. Yıldızlarımız ise Ceren Karakoş (Nursema) ve Emrah Altıntoprak (Mustafa) oldu.

Sosyal medyada en çok Mustafa'nın delirdiği sahne konuşuldu.

Sosyal medyada en çok Mustafa'nın delirdiği sahne konuşuldu.

Nursema'nın ağıt yaktığı sahne içimize işledi. Annesini kaybetmenin acısını bize derinden aktarmayı başaran oyuncu Karakoç, izleyicilerden övgüler aldı. Ancak akıllarda Mustafa'nın delirdiği anları büyük bir gerçeklikle oynayan Altıntoprak kaldı.

Gelin o delirme sahnesine ve gelen yorumlara bakalım...

Bu sahnede yerinden zıplamayan yoktur😂

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Mustafa'yla empati kurmaya başladık.

Oyuncu izleyenlerden övgü dolu yorumlar aldı.

Bir izleyici hikayeye isyan ederek rolünü çok iyi oynayan oyuncuyu tebrik etti.

Bir kullanıcı yorumunda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu'nun oyunculuğunu hatırlatarak Emrah Altıntoprak'ı övdü.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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