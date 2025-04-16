Setinde Yangın Çıkan Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağı İddialarına Birsen Altuntaş'tan Yanıt Geldi!

Altuntaş'ın haberine göre, dizinin final yapacağı iddiaları doğru değil. Dizi bu sezon 16. bölümle sezon finali yapacak. Ardından seyirciyle yeni sezonda zaman atlamasıyla buluşacak. Kadroya Hazal Kaya ve Eda Ece gibi dikkat çeken isimler de gelecek sezon dahil olacak.