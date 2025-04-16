Setinde Yangın Çıkan Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağı İddialarına Birsen Altuntaş'tan Yanıt Geldi!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde ikinci kez yangın çıktı. Bu kez bilançosu ağır oldu. Bir kişi dizi setinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın haberlerinin ardından Şakir Paşa Ailesi dizisinin final yapacağı iddiası gündeme gelmişti. Birsen Altuntaş'tan final iddialarına cevap geldi.
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Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti.
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Yangın haberinin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağı iddia edilmişti.
Şakir Paşa Ailesi, gelecek sezonda izleyici karşısına zaman atlamasıyla çıkmaya hazırlanıyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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