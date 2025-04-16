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Setinde Yangın Çıkan Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağı İddialarına Birsen Altuntaş'tan Yanıt Geldi!

Setinde Yangın Çıkan Şakir Paşa Ailesi'nin Final Yapacağı İddialarına Birsen Altuntaş'tan Yanıt Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.04.2025 - 19:17 Son Güncelleme: 16.04.2025 - 19:22

Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde ikinci kez yangın çıktı. Bu kez bilançosu ağır oldu. Bir kişi dizi setinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın haberlerinin ardından Şakir Paşa Ailesi dizisinin final yapacağı iddiası gündeme gelmişti. Birsen Altuntaş'tan final iddialarına cevap geldi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti.

Şakir Paşa Ailesi setinde ikinci yangın: Bir kişi hayatını kaybetti.

NOW TV'nin büyük heveslerle ekrana gelen dizisi Şakir Paşa Ailesi'nde felaketler peş peşe geldi. Geçtiğimiz aylarda sette çıkan yangın nedeniyle uzun süre çekimlere ara veren dizi bir süre yayınlanamamıştı. Ardından yapıma RTÜK'ten cezalar da geldi. Bugün gündeme gelen feci yangın haberinde ise bir set çalışanının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın haberinin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağı iddia edilmişti.

Yangın haberinin ardından Şakir Paşa Ailesi'nin final yapacağı iddia edilmişti.

Oda Tv'nin iddiasına göre, setteki platoda çıkan yangın nedeniyle Şakir Paşa Ailesi dizisinin 16'ıncı bölümde bitirilmesine karar verildi. Ancak Birsen Altuntaş bu haberi yalanladı.

Şakir Paşa Ailesi, gelecek sezonda izleyici karşısına zaman atlamasıyla çıkmaya hazırlanıyor.

Şakir Paşa Ailesi, gelecek sezonda izleyici karşısına zaman atlamasıyla çıkmaya hazırlanıyor.

Altuntaş'ın haberine göre, dizinin final yapacağı iddiaları doğru değil. Dizi bu sezon 16. bölümle sezon finali yapacak. Ardından seyirciyle yeni sezonda zaman atlamasıyla buluşacak. Kadroya Hazal Kaya ve Eda Ece gibi dikkat çeken isimler de gelecek sezon dahil olacak.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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