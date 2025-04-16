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Esra Erol Tutuklanan Kayınvalide ve Damat ile İlgili İnsanlığı Sorgulatan Bir Detayı Daha Açıkladı!

Esra Erol Tutuklanan Kayınvalide ve Damat ile İlgili İnsanlığı Sorgulatan Bir Detayı Daha Açıkladı!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.04.2025 - 18:24

Esra Erol'da ilişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat gündemi epey meşgul etti. 47 yaşındaki Güldane Şahin, vasisi olduğu engelli kızının 21 yaşındaki nişanlısı ile kaçmıştı. Kayıp ikili bulundu ve hamilelik iddialarını da doğrulayarak Türkiye'nin gündemine yerleşti. Damadından hamile kalan kayınvalide herkesi şoke etti. İkilinin tutuklandığı haberini anons eden Erol, bugünkü yayında mahkemeden bir detayı da paylaştı.

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Esra Erol'un programında kayınvalidenin damadından hamile kaldığı ortaya çıktı.

Esra Erol'un programında kayınvalidenin damadından hamile kaldığı ortaya çıktı.

Engelli kızının nişanlısı ile kaçan Güldane Şahin için ailesi Esra Erol'a başvurdu. Erol'un programında bulunan anne Güldane, damadı Cuma Doğan'ın yanından çıktı. Dahası canlı yayında damadıyla ilşkisi olduğunu ve damadından 3 aylık hamile olduğunu kabul etti.

Skandal ilişkinin sonu cezaevi oldu.

Skandal ilişkinin sonu cezaevi oldu.

Zihinsel engelli Dilek’e yönelik tehdit ve şiddet uyguladıkları belirlenen nişanlısı Cuma ile annesi Güldane, kamuoyunun tepkisini çeken olay sonrası gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın ardından iki isim de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cuma gazetecilerin 'Utanmadınız mı kayınvalidenizle birlikte olmaya?' sorusuna ise 'Yoo...' diye yanıt vererek herkesi şoke etmişti.

Esra Erol bugünkü yayında kayınvalide ve damadın mahkemedeki hallerinden bahsetti.

Esra Erol bugünkü yayında kayınvalide ve damadın mahkemedeki hallerinden bahsetti.

Kendisine gelen bilgileri aktaran Erol, Güldane ve Cuma'nın emniyette ve savcılıkta işlemleri devam ederken el ele beklediği detayını kamuoyuyla paylaştı. İkilinin utanmazlığı karşısında bir kez daha insanlığı sorguladık. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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