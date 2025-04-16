Esra Erol Tutuklanan Kayınvalide ve Damat ile İlgili İnsanlığı Sorgulatan Bir Detayı Daha Açıkladı!
Esra Erol'da ilişkileri ortaya çıkan kayınvalide ve damat gündemi epey meşgul etti. 47 yaşındaki Güldane Şahin, vasisi olduğu engelli kızının 21 yaşındaki nişanlısı ile kaçmıştı. Kayıp ikili bulundu ve hamilelik iddialarını da doğrulayarak Türkiye'nin gündemine yerleşti. Damadından hamile kalan kayınvalide herkesi şoke etti. İkilinin tutuklandığı haberini anons eden Erol, bugünkü yayında mahkemeden bir detayı da paylaştı.
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Esra Erol'un programında kayınvalidenin damadından hamile kaldığı ortaya çıktı.
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Skandal ilişkinin sonu cezaevi oldu.
Esra Erol bugünkü yayında kayınvalide ve damadın mahkemedeki hallerinden bahsetti.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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