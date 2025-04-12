Esra Erol'da Mide Bulandıran Olay: Engelli Kızının Nişanlısı ile Kaçan Kadın Hamile İddiası!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir kez daha insanlığımızdan utandıran bir olay gündeme geldi. 47 yaşındaki Güldane Şahin, vasisi olduğu engelli kızının 21 yaşındaki nişanlısı ile kaçtı. Kadının kızının nişanlısından hamile olduğu iddia edildi. Mide bulandıran olay sosyal medyanın da gündemine yerleşti.
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Daha neler duyacağız?
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Güldane'nin kaçması ile birlikte Turan Bey şüphelerinde haklı olduğunu anlamış ve Esra Erol'a çıkmış.
Buraya kadar her şey normal gelebilir ama...
Keşke bu kadarla kalsa...
Anneden iğrenç savunma!
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Yayının sonunda daha da tiksindiren bir iddia gündeme geldi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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