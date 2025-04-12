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Esra Erol'da Mide Bulandıran Olay: Engelli Kızının Nişanlısı ile Kaçan Kadın Hamile İddiası!

Esra Erol'da Mide Bulandıran Olay: Engelli Kızının Nişanlısı ile Kaçan Kadın Hamile İddiası!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.04.2025 - 10:20

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir kez daha insanlığımızdan utandıran bir olay gündeme geldi. 47 yaşındaki Güldane Şahin, vasisi olduğu engelli kızının 21 yaşındaki nişanlısı ile kaçtı. Kadının kızının nişanlısından hamile olduğu iddia edildi. Mide bulandıran olay sosyal medyanın da gündemine yerleşti.

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Daha neler duyacağız?

Daha neler duyacağız?

Esra Erol'a karısını aramak için gelen Turan Şahin, 47 yaşındaki kadının engelli kızlarının nişanlısı ile kaçtığını söyledi. Aynı zamanda anne Güldane, kızı Dilek'in vasisiydi. Kızlarını evlendirmek isteyen aile meğer korkunç bir yalanın ortasında yaşadıklarını fark ettiler.

Güldane'nin kaçması ile birlikte Turan Bey şüphelerinde haklı olduğunu anlamış ve Esra Erol'a çıkmış.

Güldane'nin kaçması ile birlikte Turan Bey şüphelerinde haklı olduğunu anlamış ve Esra Erol'a çıkmış.

Yayında konuşulanlara göre, 1 yıldır engelli Dilek ile nişanlı olan Cuma, Turan Bey evde yokken eve girip çıkıyormuş. Dağda çobanlık yapan Turan Bey'in eve aylarca gelmediği oluyormuş ve bu dönemlerde de Cuma nişanlısının evinde kalıyormuş.

Buraya kadar her şey normal gelebilir ama...

Buraya kadar her şey normal gelebilir ama...

Dilek, annesi ve nişanlısı tarafından uzun süre şiddete maruz kalmış. Canlı yayındaki itirafına göre, annesi ile nişanlısının aynı yatakta yattığını gördüğünde dayak yemiş. 'Eğer babana söylersen öldürürüz.' diye tehdit edilmiş.

Keşke bu kadarla kalsa...

Keşke bu kadarla kalsa...

Esra Erol'un yayınlarında ortaya çıkanlara göre, anne Güldane'nin Cuma ile yasak aşkını evdeki 16 yaşındaki kız da görmüş. Onu da aynı şekilde susturmuşlar.

Anneden iğrenç savunma!

Anneden iğrenç savunma!

Baba Turan bu durumdan şüphelendiğinde ise Güldane kocasına 'Dilek engelli olduğu için konuşamıyor o yüzden nişanlısı ile ben konuşuyorum.' gibi korkunç bir savunma yapmış. Meğer ikili saatlerce telefonda konuşarak yasak aşk yaşıyorlarmış.

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Yayının sonunda daha da tiksindiren bir iddia gündeme geldi.

Yayının sonunda daha da tiksindiren bir iddia gündeme geldi.

47 yaşındaki kadının kızının nişanlısından hamile olduğu konuşuldu. Tüm bu duyduklarımız ekran karşısında hayatı sorgulatacak türden. Sahiden dünya nereye gidiyor? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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