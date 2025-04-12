Esra Erol'da Mide Bulandıran Olay: Engelli Kızının Nişanlısı ile Kaçan Kadın Hamile İddiası!

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir kez daha insanlığımızdan utandıran bir olay gündeme geldi. 47 yaşındaki Güldane Şahin, vasisi olduğu engelli kızının 21 yaşındaki nişanlısı ile kaçtı. Kadının kızının nişanlısından hamile olduğu iddia edildi. Mide bulandıran olay sosyal medyanın da gündemine yerleşti.