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Ünlü Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin Takıntılı Hayranı Başına Bela Oldu!

Ünlü Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin Takıntılı Hayranı Başına Bela Oldu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.04.2025 - 10:25

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci daha önce taciz edildiği anları paylaşmıştı. Yıllardır peşini bırakmayan takıntılı hayranı yüzünden yeniden gündeme geldi. Oda TV'nin haberine göre Abdullah K. isimli şahıs, rüyasında Cebeci’yi gördüğünü ve Allah’ın kendisine onunla evlenmesini emrettiğini öne sürerek spikere ulaşmaya çalıştı.

Kaynak: https://www.odatv.com/medya/unlu-spik...
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Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin takıntılı hayranı yeniden hortladı.

Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin takıntılı hayranı yeniden hortladı.

Cebeci, geçtiğimiz yıl kendisini taciz eden bir kişinin kanal binası önünde nöbet tuttuğu anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşmıştı. Bu kişi yüzünden binadan çıkamadığını söylemişti. Cebeci o paylaşımında, 'Devlet beni nasıl koruyacak?' diyerek tepki göstermişti.

Cebeci'nin 2021 yılında yasal yollara başvurarak Abdullah K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Cebeci'nin 2021 yılında yasal yollara başvurarak Abdullah K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

Ancak anlaşılan bu karar yeterli olmadı. Şahıs bu kararı defalarca ihlal etti ve spikerin çalıştığı kurumun önüne giderek rahatsız edici davranışlarını sürdürdü.

Bağırarak spikeri dışarı çağırdı.

Bağırarak spikeri dışarı çağırdı.

Son olarak dört yıl aradan sonra yeniden Cebeci’nin iş yerine giden Abdullah K., bina önünde bağırarak spikeri dışarı çağırdı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Yaşananlardan büyük tedirginlik duyduğunu dile getiren Cebeci, bu kez soluğu savcılıkta aldı. Takıntılı hayranın cezalandırılması için suç duyurusunda bulunan spikerin başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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