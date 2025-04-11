Ünlü Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin Takıntılı Hayranı Başına Bela Oldu!

Son olarak dört yıl aradan sonra yeniden Cebeci’nin iş yerine giden Abdullah K., bina önünde bağırarak spikeri dışarı çağırdı. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı.

Yaşananlardan büyük tedirginlik duyduğunu dile getiren Cebeci, bu kez soluğu savcılıkta aldı. Takıntılı hayranın cezalandırılması için suç duyurusunda bulunan spikerin başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.