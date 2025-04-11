Ünlü Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin Takıntılı Hayranı Başına Bela Oldu!
Kaynak: https://www.odatv.com/medya/unlu-spik...
Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci daha önce taciz edildiği anları paylaşmıştı. Yıllardır peşini bırakmayan takıntılı hayranı yüzünden yeniden gündeme geldi. Oda TV'nin haberine göre Abdullah K. isimli şahıs, rüyasında Cebeci’yi gördüğünü ve Allah’ın kendisine onunla evlenmesini emrettiğini öne sürerek spikere ulaşmaya çalıştı.
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Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci'nin takıntılı hayranı yeniden hortladı.
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Cebeci'nin 2021 yılında yasal yollara başvurarak Abdullah K. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.
Bağırarak spikeri dışarı çağırdı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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