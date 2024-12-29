Ünlü Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin Konuğuyla Olan Benzerliği Beyinleri Yaktı
Ünlü Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin Konuğuyla Olan Benzerliği Beyinleri Yaktı
Habertürk ekranlarının ünlü spikeri Ela Rumeysa Cebeci sık sık güzelliği ve zarafetiyle gündemimize geliyor. Cebeci, Burası Haftasonu programına birbirinden ünlü isimleri ağırlayarak gündeme dair konuları tartışmaya devam ediyor. Ela Rumeysa Cebeci, son olarak Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz ile bir araya geldi.
Spiker ve konuğun birbirine olan 'fazla' benzerliği ise beyinleri yaktı!
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Ela Rumeysa Cebeci, televizyon ekranlarının en dikkat çeken isimlerinden biri.
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Başarılı kariyerinin yanında güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken isim, Habertürk ekranlarında Burası Haftasonu programında birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor.
Cebeci, son olarak Oxford'un seçtiği yılın kelimesi "Beyin Çürümesi" konusunu konuşmak üzere Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz'ü ağırladı.
İkilinin bilgilendirici sohbetinin yanında izleyenlerin dikkatini çeken bir başka nokta daha vardı: Ela Rumeysa Cebeci ve Derya Uludüz'ün birbirlerine olan benzerliği!
İkilinin benzerliğine ünlü gazeteci Ruşen Çakır da tepkisiz kalmadı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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