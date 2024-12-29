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Ünlü Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin Konuğuyla Olan Benzerliği Beyinleri Yaktı

Ünlü Spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin Konuğuyla Olan Benzerliği Beyinleri Yaktı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 13:37

Habertürk ekranlarının ünlü spikeri Ela Rumeysa Cebeci sık sık güzelliği ve zarafetiyle gündemimize geliyor. Cebeci, Burası Haftasonu programına birbirinden ünlü isimleri ağırlayarak gündeme dair konuları tartışmaya devam ediyor. Ela Rumeysa Cebeci, son olarak Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz ile bir araya geldi.

Spiker ve konuğun birbirine olan 'fazla' benzerliği ise beyinleri yaktı!

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Ela Rumeysa Cebeci, televizyon ekranlarının en dikkat çeken isimlerinden biri.

Ela Rumeysa Cebeci, televizyon ekranlarının en dikkat çeken isimlerinden biri.

Daha önce radyo programcılığıyla ismini duran Cebeci, aynı zamanda oyunculuk ve akademisyenlik de yapıyor. 10 parmağında 10 marifet ünlü isim, özellikle Habertürk ekranlarında sunduğu programla adından söz ettiriyor.

Başarılı kariyerinin yanında güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken isim, Habertürk ekranlarında Burası Haftasonu programında birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor.

Başarılı kariyerinin yanında güzelliği ve zarafetiyle de dikkat çeken isim, Habertürk ekranlarında Burası Haftasonu programında birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor.

Cebeci, son olarak Oxford'un seçtiği yılın kelimesi "Beyin Çürümesi" konusunu konuşmak üzere Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz'ü ağırladı.

Cebeci, son olarak Oxford'un seçtiği yılın kelimesi "Beyin Çürümesi" konusunu konuşmak üzere Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz'ü ağırladı.

Cebeci'nin 'Nedir bu beyin çürümesi Derya?' sorusunu Prof. Dr. Derya Uludüz yanıtladı. Uludüz, hem beyin çürümesi kavramını detaylı bir şekilde ele aldı hem de 'kalabalık yalnızlık' kavramına değindi.

İkilinin bilgilendirici sohbetinin yanında izleyenlerin dikkatini çeken bir başka nokta daha vardı: Ela Rumeysa Cebeci ve Derya Uludüz'ün birbirlerine olan benzerliği!

İkilinin bilgilendirici sohbetinin yanında izleyenlerin dikkatini çeken bir başka nokta daha vardı: Ela Rumeysa Cebeci ve Derya Uludüz'ün birbirlerine olan benzerliği!

İkilinin benzerliğine ünlü gazeteci Ruşen Çakır da tepkisiz kalmadı.

İkilinin benzerliğine ünlü gazeteci Ruşen Çakır da tepkisiz kalmadı.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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