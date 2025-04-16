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Esra Erol'da Fatih Aydın'ın Olduğundan Şüphelenilen Cansız Bedenin Kimliği Belli Oldu!

Esra Erol'da Fatih Aydın'ın Olduğundan Şüphelenilen Cansız Bedenin Kimliği Belli Oldu!

Esra Erol
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
16.04.2025 - 17:04

Esra Erol'da geçtiğimiz yıldan bu yana aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de bulunan erkek cesedinin Fatih Aydın olabileceğinden şüphelenilmişti. Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından cansız bedenin kimliği tespit edildi.

Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/kucukce...
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Esra Erol geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana Fatih Aydın'ı arıyordu.

Esra Erol geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana Fatih Aydın'ı arıyordu.

22 yaşındaki Fatih Aydın, ailesi tarafından 7 Temmuz 2024’te kayıp olarak bildirilmişti. Annesi Rabia Aydın’ın ifadesine göre, Fatih evden babasıyla yaşadığı bir tartışmanın ardından sinirlenerek çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. O tarihten bu yana genç adamı bulmak için başlatılan çalışmalar, Esra Erol’un programına da taşınmış, ailesi çeşitli iddialarla gündeme gelmişti.

"Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım!"

"Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım!"

Esra Erol'un aradığı Fatih Aydın öyle sürüncemede kalmıştı ki ne ailesinden ne de çevresinden tek bir ipucu bulunamamıştı. Bu süreçte babası Mahmut defalarca kez Esra Erol'un yayınına sarhoş çıkmış ve çelişkili açıklamalarda bulunmuştu. Hatta ünlü sunucuyla da sık sık atıştı. Benzer bir tartışmada ve yine sarhoş olduğu tahmin edilirken Esra Erol'a 'Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım.' bile demişti.

Başta şüphelerin odağındaki isim baba Mahmut'tu. Ancak sonra gözler anneye çevrilmişti.

Başta şüphelerin odağındaki isim baba Mahmut'tu. Ancak sonra gözler anneye çevrilmişti.

Süreç boyunca babası Mahmut Aydın’ın alkol bağımlılığı, evdeki tartışmalar, Fatih’in uyuşturucu kullanma ihtimali ve annenin görüştüğü kişilere dair çeşitli iddialar kamuoyuna yansımış ancak net bir sonuca ulaşılamamıştı. Yayınlar savcılık tarafından ihbar olarak kabul edilince, resmi soruşturma başlatıldı.

Aylardır haber alınamayan Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Aylardır haber alınamayan Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde, metruk bir binanın arka kısmındaki boş arazide çürümüş bir erkek cesedi bulundu. Üzerinde yeşil tişört olan cesedin Fatih’in annesinin daha önce tarif ettiği kıyafetlerle uyuştuğu belirtildi. Şahitler, cesedin olay yerinde bırakıldığı izlenimi uyandırdığını, altında ise iç çamaşırı bulunduğunu ifade etti.

Adli Tıp Kurumu cesedi incelemeye aldı, anne Rabia ise doku örneği verdi. Cesedin kimliği belirlendi.

Adli Tıp Kurumu cesedi incelemeye aldı, anne Rabia ise doku örneği verdi. Cesedin kimliği belirlendi.

Yapılan DNA testi sonucunda cesedin, 9 ay önce kaybolan Fatih Aydın’a ait olduğu kesinleşti. Ailesine acı haber ulaştırılırken, olayla ilgili soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Selim Karahan

Ne zamn güzel haberler alıcaz çok merak ediyorum Allah rahmet eylesin

Handan Kargın

Allah insana ana-babanın da hayırlısını versin😭😭😭😭

Elif Karalar

Gencecik evlat, kendi keyfine bakan kafasız anne babanın kurbanı oldu.