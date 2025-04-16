Esra Erol'da Fatih Aydın'ın Olduğundan Şüphelenilen Cansız Bedenin Kimliği Belli Oldu!
Kaynak: https://www.dha.com.tr/gundem/kucukce...
Esra Erol'da geçtiğimiz yıldan bu yana aranan 22 yaşındaki Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Küçükçekmece'de bulunan erkek cesedinin Fatih Aydın olabileceğinden şüphelenilmişti. Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından cansız bedenin kimliği tespit edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Esra Erol geçtiğimiz yılın Ekim ayından bu yana Fatih Aydın'ı arıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım!"
Başta şüphelerin odağındaki isim baba Mahmut'tu. Ancak sonra gözler anneye çevrilmişti.
Aylardır haber alınamayan Fatih Aydın ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Adli Tıp Kurumu cesedi incelemeye aldı, anne Rabia ise doku örneği verdi. Cesedin kimliği belirlendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Ne zamn güzel haberler alıcaz çok merak ediyorum Allah rahmet eylesin
Allah insana ana-babanın da hayırlısını versin😭😭😭😭
Gencecik evlat, kendi keyfine bakan kafasız anne babanın kurbanı oldu.