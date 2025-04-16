Esra Erol'da Fatih Aydın'ın Olduğundan Şüphelenilen Cansız Bedenin Kimliği Belli Oldu!

Esra Erol'un aradığı Fatih Aydın öyle sürüncemede kalmıştı ki ne ailesinden ne de çevresinden tek bir ipucu bulunamamıştı. Bu süreçte babası Mahmut defalarca kez Esra Erol'un yayınına sarhoş çıkmış ve çelişkili açıklamalarda bulunmuştu. Hatta ünlü sunucuyla da sık sık atıştı. Benzer bir tartışmada ve yine sarhoş olduğu tahmin edilirken Esra Erol'a 'Sen bulamıyorsan Müge Anlı'ya çıkalım.' bile demişti.