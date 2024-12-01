Esra Erol'da Aranan Kayıp Fatih'i Bulana Para Ödülü Koyuldu!
Esra Erol'da Aranan Kayıp Fatih'i Bulana Para Ödülü Koyuldu!
Esra Erol'da programında bir süredir Fatih Aydın kaybı araştırılıyor. 21 yaşındaki oğlunun bulunması için anne Rabia Aydın, Esra Erol'a başvurmuştu. Ancak 4,5 aydır kayıp olan Fatih'ten hiçbir iz bulunamadı. Uzun süredir devam eden yayınlarda sonuç alınamayınca izleyici isyan etti. Yayına bağlananlar annenin bir şeyler sakladığını iddia ederek artık itiraf etmesini istedi. Sonunda ise bir izleyici Esra Erol'da Fatih'i bulana para ödülü vereceğini açıkladı.
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7 Temmuz gecesi babasıyla kavga ettikten sonra evi terk eden 21 yaşındaki Fatih Aydın, uzunca bir süredir Esra Erol'un programında aranıyor.
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Esra Erol yayınlarına devam etmesine rağmen Fatih'ten hiçbir iz bulunamadı. Yayına katılan anne Rabia Aydın'ın açıklamaları sa çelişkili bulundu.
4,5 aydır kayıp olan Fatih ile ilgili hiçbir türlü haber alınamayınca izleyici isyan etti. Yayına bağlananlar anne Rabia'ya sitem ederek, "Ne biliyorsan açıkla." dediler.
Ancak Rabia ısrarla hiçbir şey saklamadığını savundu. Sonunda ise bir izleyici çıkıp Fatih'i bulana 2 milyon tl ödül vereceğini açıkladı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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