Esra Erol'da Aranan Kayıp Fatih'i Bulana Para Ödülü Koyuldu!

Esra Erol'da programında bir süredir Fatih Aydın kaybı araştırılıyor. 21 yaşındaki oğlunun bulunması için anne Rabia Aydın, Esra Erol'a başvurmuştu. Ancak 4,5 aydır kayıp olan Fatih'ten hiçbir iz bulunamadı. Uzun süredir devam eden yayınlarda sonuç alınamayınca izleyici isyan etti. Yayına bağlananlar annenin bir şeyler sakladığını iddia ederek artık itiraf etmesini istedi. Sonunda ise bir izleyici Esra Erol'da Fatih'i bulana para ödülü vereceğini açıkladı.