Kim Milyoner Olmak İster’de Başına Gelen Talihsiz Kazada Felç Kalan Yarışmacı Hikayesiyle Duygulandırdı!

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Mücahit Kandemir'in hikayesi damga vurdu. Oktay Kaynarca'ya hayatından bahseden Kandemir, başına gelen talihsiz kazayı anlatırken herkesi uzaklara daldırdı. Kandemir, daha 19 yaşındayken spora merak salmış bir gençti. Ancak yaptığı bir ters hareket onu tekerlekli sandalyeye mahkum etti. İşte, yarışmacının ders niteliğindeki hayat hikayesi...