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Kim Milyoner Olmak İster’de Başına Gelen Talihsiz Kazada Felç Kalan Yarışmacı Hikayesiyle Duygulandırdı!

Kim Milyoner Olmak İster’de Başına Gelen Talihsiz Kazada Felç Kalan Yarışmacı Hikayesiyle Duygulandırdı!

Kim Milyoner Olmak İster
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
01.12.2024 - 11:20

Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne Mücahit Kandemir'in hikayesi damga vurdu. Oktay Kaynarca'ya hayatından bahseden Kandemir, başına gelen talihsiz kazayı anlatırken herkesi uzaklara daldırdı. Kandemir, daha 19 yaşındayken spora merak salmış bir gençti. Ancak yaptığı bir ters hareket onu tekerlekli sandalyeye mahkum etti. İşte, yarışmacının ders niteliğindeki hayat hikayesi...

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ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e bu kez bir yarışmacı hikayesi ile damga vurdu.

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e bu kez bir yarışmacı hikayesi ile damga vurdu.

Yarışmanın başında Oktay Kaynarca’ya hikayesinden bahseden 25 yaşındaki Mücahit Kandemir, 6.5 yıl önce baş aşağıya mekik çekerken boynunun üzerine düşüp felç kaldığını söyledi.

Yarışmanın başında Oktay Kaynarca’ya hikayesinden bahseden 25 yaşındaki Mücahit Kandemir, 6.5 yıl önce baş aşağıya mekik çekerken boynunun üzerine düşüp felç kaldığını söyledi.

Başına gelen bu talihsiz kaza onu hayatla savaşmaktan alıkoymadı. Yarışmacı, spor yaparak hayata tutunmaya devam ettiğini belirterek örnek oldu.

Başına gelen bu talihsiz kaza onu hayatla savaşmaktan alıkoymadı. Yarışmacı, spor yaparak hayata tutunmaya devam ettiğini belirterek örnek oldu.

Yanınızda hoca olmadan bilmediğiniz hareketlere kalkışmayın" diye uyaran yarışmacı, "Bu süreçte moralim iyi, ailem destekçi oluyor. Bu durumdayım ama ruhen ayakta durmaya çalışıyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Tekerlekli sandalyeyle her yere gidiyorum." diye konuştu.

Yanınızda hoca olmadan bilmediğiniz hareketlere kalkışmayın" diye uyaran yarışmacı, "Bu süreçte moralim iyi, ailem destekçi oluyor. Bu durumdayım ama ruhen ayakta durmaya çalışıyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Tekerlekli sandalyeyle her yere gidiyorum." diye konuştu.

300 bin TL'lik "Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandalarına verilen ünvan nedir?" sorusunda Kandemir, yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.

300 bin TL'lik "Osmanlı Devleti'nde Acemi ve Yeniçeri ocaklarının bölük veya tabur kumandalarına verilen ünvan nedir?" sorusunda Kandemir, yanlış cevap vererek yarışmaya veda etti.
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İşte yarışmadan o anlar...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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