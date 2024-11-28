Bergen Filmindeki Regl Sansürüne Karşı Farah Zeynep Abdullah Erkenden Önlemini Aldı!

Farah Zeynep Abdullah, 'Bergen' filmiyle büyük bir çıkış yakalamış ve izleyiciyi derinden etkilemişti. Ancak, filmin ATV ekranlarında yeniden yayınlandığında, bazı sahnelerİ ve diyaloglarI sansüre uğradı. 'Adet' kelimesinin sansürlenmesi, ünlü oyuncuyu harekete geçirdi. Abdullah, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu duruma karşı sert bir tepki göstermişti. Bugün yeniden yayınlanan film ile ilgili paylaşımı da gündem oldu.