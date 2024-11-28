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Bergen Filmindeki Regl Sansürüne Karşı Farah Zeynep Abdullah Erkenden Önlemini Aldı!

Bergen Filmindeki Regl Sansürüne Karşı Farah Zeynep Abdullah Erkenden Önlemini Aldı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.11.2024 - 21:28

Farah Zeynep Abdullah, 'Bergen' filmiyle büyük bir çıkış yakalamış ve izleyiciyi derinden etkilemişti. Ancak, filmin ATV ekranlarında yeniden yayınlandığında, bazı sahnelerİ ve diyaloglarI sansüre uğradı. 'Adet' kelimesinin sansürlenmesi, ünlü oyuncuyu harekete geçirdi. Abdullah, sosyal medyada yaptığı açıklamada, bu duruma karşı sert bir tepki göstermişti. Bugün yeniden yayınlanan film ile ilgili paylaşımı da gündem oldu.

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Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmindeki performansıyla izleyiciyi derinden etkileyen bir oyunculuk sergilemişti. Film, gişede büyük bir başarı elde ettikten sonra, televizyon yayınlarıyla tekrar izleyiciyle buluştu.

Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmindeki performansıyla izleyiciyi derinden etkileyen bir oyunculuk sergilemişti. Film, gişede büyük bir başarı elde ettikten sonra, televizyon yayınlarıyla tekrar izleyiciyle buluştu.

ATV ekranlarında yayınlanan ilk gösterim sırasında bazı sahneler sansürlenmiş ve "adet" kelimesi yayınlanmamıştı.

ATV ekranlarında yayınlanan ilk gösterim sırasında bazı sahneler sansürlenmiş ve "adet" kelimesi yayınlanmamıştı.

Bu duruma kayıtsız kalmayan Abdullah, sosyal medyadan tepki göstermişti. Bu akşam ATV ekranlarında yeniden yayınlanacak film ile ilgili güzel oyuncu şimdiden önlemini aldı.

Bu duruma kayıtsız kalmayan Abdullah, sosyal medyadan tepki göstermişti. Bu akşam ATV ekranlarında yeniden yayınlanacak film ile ilgili güzel oyuncu şimdiden önlemini aldı.

Abddullah, X’te yaptığı paylaşımla sansüre karşı verdiği mesajı net bir şekilde iletti: "Adet kelimesi sansürlenirse bilin ki adet diyo iyi seyirler."

Abddullah, X’te yaptığı paylaşımla sansüre karşı verdiği mesajı net bir şekilde iletti: "Adet kelimesi sansürlenirse bilin ki adet diyo iyi seyirler."

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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