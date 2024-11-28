"Leyla"nın Bu Hafta Reytinglerde Düşüşe Geçmesinin Ardında "Annem Ankara" mı Var?

Now TV sezona iddialı dizisi Leyla ile muhteşem bir başlangıç yaptı. Gonca Vuslateri'nin başrolünde olduğu Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... hem hikayesi hem de oyuncularının başarısı ile en çok izlenen diziler arasındaydı. Ta ki Annem Ankara gelene kadar. Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara Bergüzar Korel'in ekrana dönüşü ile ses getirdi. Leyla ile aynı gün yayınlanan dizi bu hafta sıralamada yukarı tırmanırken Leyla'nın reytinglerde düşüşü herkesi şaşırttı. Peki izleyici ne bekledi, ne olmadı? Ya da Annem Ankara nasıl izleyicinin kalbini 2. bölümde bu kadar çabuk kazandı. Gelin, izleyici dinamiklerine birlikte bakalım...