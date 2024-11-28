"Leyla"nın Bu Hafta Reytinglerde Düşüşe Geçmesinin Ardında "Annem Ankara" mı Var?
"Leyla"nın Bu Hafta Reytinglerde Düşüşe Geçmesinin Ardında "Annem Ankara" mı Var?
Now TV sezona iddialı dizisi Leyla ile muhteşem bir başlangıç yaptı. Gonca Vuslateri'nin başrolünde olduğu Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... hem hikayesi hem de oyuncularının başarısı ile en çok izlenen diziler arasındaydı. Ta ki Annem Ankara gelene kadar. Kanal D'de yayınlanan Annem Ankara Bergüzar Korel'in ekrana dönüşü ile ses getirdi. Leyla ile aynı gün yayınlanan dizi bu hafta sıralamada yukarı tırmanırken Leyla'nın reytinglerde düşüşü herkesi şaşırttı. Peki izleyici ne bekledi, ne olmadı? Ya da Annem Ankara nasıl izleyicinin kalbini 2. bölümde bu kadar çabuk kazandı. Gelin, izleyici dinamiklerine birlikte bakalım...
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Televizyon dünyası her zaman olduğu gibi bu sezon da reyting savaşlarına sahne oluyor. Aynı gün ve aynı saatte yayınlanan iki iddialı dizi, ekran başındaki izleyiciyi kendine çekmek için kıyasıya mücadele ediyor: "Leyla: Hayat, Aşk, Adalet..." ve "Annem Ankara"
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Sezona iddialı bir giriş yapan Now TV'nin dizisi "Leyla: Hayat, Aşk, Adalet..." hikaye ve senaryo kalitesi ile izleyiciye kendini epey sevdirmişti. Gonca Vuslateri'nin hayat verdiği Nur karakterinin dansları her hafta sosyal medyada tt oldu.
Ancak Kanal D'nin yeni yayın hayatına başlayan Annem Ankara dizisi Leyla'ya meydan okudu. Bir dönem dizisi olarak seyirci karşısına çıkan Annem Ankara, Bergüzar Korel'i de ekranlara döndürdü.
Mehmet Günsür'ün de başrolünde yer aldığı dizi daha ilk günden izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Özellikle "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisine benzerliği ile de çok konuşuldu.
Annem Ankara'nın 2. bölümünün yayınlandığı bu hafta Leyla reytinglerde düşüşe geçti. Hikayenin en civcivli yerinde böyle bir düşüş beklenmiyordu.
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27 Kasım 2024 Çarşamba, AB reyting sıralamasına göre Annem Ankara, Leyla'yı solladı. Geçen haftalarda zirvede olan dizinin, bu hafta hem oransal olarak hemde sıralama olarak düşüş yaşaması herkesi düşündürürken akıllara "Acaba Annem Ankara daha mı çok sevildi?" sorusu geldi.
Ancak her iki yapımın da hikayeleri, oyuncu kadroları ve hedef kitleleri farklılık gösteriyor. Bu farklılık, doğal olarak reytinglerde belirgin bir uçurum yaratıyor.
Bu nedenle Leyla'nın izleyicisi Annem Ankara'ya gitti, demek doğru olmaz. Ancak Leyla'nın izleyicisi artık şaşırmayı bırakmış olabilir.
Hikayeye göre Leyla'nın kim olduğunu dört gözle beklediğimiz Nur, her defasında bir şekilde durumu anlamıyor. İzleyici artık Leyla'nın Nur'dan kolayca kaçmasından sıkıldığını belirtiyor.
Ayrıca ilk oynadığında çok beğenilen Nur'un her hafta dans ettiği sahneler olmasından da sıkılanlar var.
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Öte yandan izleyici hikayenin aynı döngüde dönüp durmasından da sıkılmış görünüyor. Başlarda büyük bir heyecanla "Acaba bu kez neler olacak?" diye izlediğimiz Leyla, biraz ön görülebilir hale gelmiş olabilir. İzleyicinin beklentisi her ne kadar aksiyon gibi görünse de bir kısmımız da Annem Ankara gibi hüzünlü bir aile hikayesinde ağlamayı da çok seviyor, itiraf edelim!
Peki siz hangisisiniz? Heyecan mı, dram mı? Yorumlarda bize yazmayı unutmayın...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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