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Torpil İddiaları ve Eleştiriler Kızılcık Şerbeti Nilay’ı Çıldırttı: "Çekemeyen Anten Taksın!"

Torpil İddiaları ve Eleştiriler Kızılcık Şerbeti Nilay’ı Çıldırttı: "Çekemeyen Anten Taksın!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
28.11.2024 - 18:50

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, ilk günden bu yana eleştirilerin odağında. Dizinin senaristi annesi olması nedeniyle önce hakkında torpil iddiaları atılmıştı. Ardından dizideki performansı dillere düşmüştü. Civelek oyunculuğun gelen eleştirelere ve torpil iddialarına ateş püskürdü. Kendisini eleştirenlere 'Kedi uzanamadığı ciğere murdar der.' ve 'Çekemeyen anten taksın.' diye cevap verdi.

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Kızılcık Şerbeti'nin hem çok sevilen hem de izleyiciden bol bol eleştiri alan ismi Feyza Civelek açıklaması ile gündeme yerleşti.

Kızılcık Şerbeti'nin hem çok sevilen hem de izleyiciden bol bol eleştiri alan ismi Feyza Civelek açıklaması ile gündeme yerleşti.

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteri ile dillerden düşmeyen oyuncu önce annesinin dizinin senaristi olması nedeniyle "Torpilli" iddialarına maruz kalmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nilay karakteri ile dillerden düşmeyen oyuncu önce annesinin dizinin senaristi olması nedeniyle "Torpilli" iddialarına maruz kalmıştı.

Son zamanlarda da dizideki performansı izleyicinin diline düştü. Civelek'in oyunculuğu olumsuz yorumların hedefi oldu.

Son zamanlarda da dizideki performansı izleyicinin diline düştü. Civelek'in oyunculuğu olumsuz yorumların hedefi oldu.

Oyuncu verdiği röportajda sorulan torpil iddiaları ve eleştirilere "Çekemeyen anten taksın." diye cevap verdi.

Oyuncu verdiği röportajda sorulan torpil iddiaları ve eleştirilere "Çekemeyen anten taksın." diye cevap verdi.

Eleştirelere çok sinirlendiği görülen Civelek, sinirden konuşmakta da zorluk çekti. Diziye audition ile girdiğini ve emek verdiğini belirten Civelek,"Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş." diye sözlerini bitirdi.

Eleştirelere çok sinirlendiği görülen Civelek, sinirden konuşmakta da zorluk çekti. Diziye audition ile girdiğini ve emek verdiğini belirten Civelek,"Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş." diye sözlerini bitirdi.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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