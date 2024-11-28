Torpil İddiaları ve Eleştiriler Kızılcık Şerbeti Nilay’ı Çıldırttı: "Çekemeyen Anten Taksın!"

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, ilk günden bu yana eleştirilerin odağında. Dizinin senaristi annesi olması nedeniyle önce hakkında torpil iddiaları atılmıştı. Ardından dizideki performansı dillere düşmüştü. Civelek oyunculuğun gelen eleştirelere ve torpil iddialarına ateş püskürdü. Kendisini eleştirenlere 'Kedi uzanamadığı ciğere murdar der.' ve 'Çekemeyen anten taksın.' diye cevap verdi.