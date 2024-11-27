RTÜK'ten Ceza Almıştı: Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Karara Tepki Gösterdi!
RTÜK'ten Ceza Almıştı: Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Karara Tepki Gösterdi!
RTÜK'ün bugünkü toplantısından 4 diziye birden ceza çıktı. Arka Sokaklar da cezadan payını alan dizilerden oldu. RTÜK, Arka Sokaklar dizisi için Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı.Dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh karara sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o paylaşım...
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RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli dizilerle ilgili çıkışının ardından bugün toplandı. Toplantıdan 4 diziye birden ceza çıktı. Arka Sokaklar da cezalardan payını aldı.
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Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre, Arka Sokaklar dizisine de bir bölüm yayın durdurma cezası verildi.
Bu haberin ardından dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh sosyal medyadan yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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