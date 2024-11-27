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RTÜK'ten Ceza Almıştı: Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Karara Tepki Gösterdi!

RTÜK'ten Ceza Almıştı: Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Karara Tepki Gösterdi!

Arka Sokaklar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
27.11.2024 - 17:05

RTÜK'ün bugünkü toplantısından 4 diziye birden ceza çıktı. Arka Sokaklar da cezadan payını alan dizilerden oldu. RTÜK, Arka Sokaklar dizisi için Kanal D'ye üst sınırdan idari para cezası uyguladı.Dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh karara sosyal medyadan tepki gösterdi. İşte o paylaşım...

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RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli dizilerle ilgili çıkışının ardından bugün toplandı. Toplantıdan 4 diziye birden ceza çıktı. Arka Sokaklar da cezalardan payını aldı.

RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli dizilerle ilgili çıkışının ardından bugün toplandı. Toplantıdan 4 diziye birden ceza çıktı. Arka Sokaklar da cezalardan payını aldı.

STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.

Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre, Arka Sokaklar dizisine de bir bölüm yayın durdurma cezası verildi.

Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre, Arka Sokaklar dizisine de bir bölüm yayın durdurma cezası verildi.

Geçtiğimiz hafta Arka Sokaklar dizisinde tarikat veya cemaatteki çocuk tacizleri konusu işlenmişti. 

Bu haberin ardından dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh sosyal medyadan yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

Bu haberin ardından dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh sosyal medyadan yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

Çoruh, RTÜK'ün verdiği cezaya "Ödül sayarım." diye tepki gösterdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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