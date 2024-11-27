RTÜK'ten Ceza Almıştı: Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh Karara Tepki Gösterdi!

STAR TV’nin “Sahipsizler”, NOW’ın “Yabani” isimli dizileri ile SHOW’un “Deha” dizisi kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan yaptırım gördü. Dizilere ayrıca milli ve manevi değerlere aykırılıktan da işlem yapıldı. Diziler hakkında program durdurma kararı verildi.