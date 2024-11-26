Dizilerde Neden Birden Dini Ögeler İşlenmeye Başladı? Reyting Oyunu mu, Toplumsal Yansıma mı?

Türk televizyonlarında son yıllarda muhafazakâr ve seküler hayatların hikayelerine odaklanan diziler dikkat çekmeye başladı. Dizilerde yeni başlayan bu furyanın ardında siyasi ya da ideolojik bir amaç olduğu tartışması büyüdü. Hatta birçok dizi RTÜK'ten ceza da aldı. Ancak yayın hayatlarına başarı ile devam ediyorlar. Peki, bu tür diziler yalnızca bir izleyici talebi mi, yoksa daha derin bir toplumsal ve ideolojik yansımanın göstergesi mi?