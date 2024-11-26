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Dizilerde Neden Birden Dini Ögeler İşlenmeye Başladı? Reyting Oyunu mu, Toplumsal Yansıma mı?

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Dizilerde Neden Birden Dini Ögeler İşlenmeye Başladı? Reyting Oyunu mu, Toplumsal Yansıma mı?

Kızılcık Şerbeti Kızıl Goncalar
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
26.11.2024 - 15:49

Türk televizyonlarında son yıllarda muhafazakâr ve seküler hayatların hikayelerine odaklanan diziler dikkat çekmeye başladı. Dizilerde yeni başlayan bu furyanın ardında siyasi ya da ideolojik bir amaç olduğu tartışması büyüdü. Hatta birçok dizi RTÜK'ten ceza da aldı. Ancak yayın hayatlarına başarı ile devam ediyorlar. Peki, bu tür diziler yalnızca bir izleyici talebi mi, yoksa daha derin bir toplumsal ve ideolojik yansımanın göstergesi mi?

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Son yıllarda Türk televizyonlarında muhafazakâr ve seküler hayatların karşılaşmasını merkeze alan diziler dikkat çekmeye başladı.

Son yıllarda Türk televizyonlarında muhafazakâr ve seküler hayatların karşılaşmasını merkeze alan diziler dikkat çekmeye başladı.

Ekranda sık sık gördüğümüz fakir kız, zengin oğlan; aile içi şiddet ve baskı; acı, dram ve gözyaşına dini ve ideolojik temalar eklendi. Aniden dizilerle birlikte hayatımıza giren dini öğeler hangi izleyicinin talebiydi ki?

Ekranda sık sık gördüğümüz fakir kız, zengin oğlan; aile içi şiddet ve baskı; acı, dram ve gözyaşına dini ve ideolojik temalar eklendi. Aniden dizilerle birlikte hayatımıza giren dini öğeler hangi izleyicinin talebiydi ki?

Kızılcık Şerbeti ile başlayan furyaya Kızıl Goncalar eşlik etti. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi yapımlar, hem dramatik ögelerle harmanlanmış aile çatışmalarını hem de dini ve ideolojik temaları cesurca işlemeye devam ederken bunun siyasi bir amacı olup olmadığı tartışmaları da yükseldi.

Kızılcık Şerbeti ile başlayan furyaya Kızıl Goncalar eşlik etti. Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi yapımlar, hem dramatik ögelerle harmanlanmış aile çatışmalarını hem de dini ve ideolojik temaları cesurca işlemeye devam ederken bunun siyasi bir amacı olup olmadığı tartışmaları da yükseldi.

Ancak her ne kadar biz Kızılcık Şerbeti'ni ezberlesek de bu değişimin ilk adımları dijital platformda yayınlanan Bir Başkadır ile atılmıştı.

Ancak her ne kadar biz Kızılcık Şerbeti'ni ezberlesek de bu değişimin ilk adımları dijital platformda yayınlanan Bir Başkadır ile atılmıştı.

Dizide Meryem (Öykü Karayel) tesettürlü ve aile baskısı ile büyümüş genç bir kadındı. Doktor Peri (Defne Kayalar) ise Meryem'in tamamen zıttını temsil ediyordu. Hikaye bu ya, sevmediği ot burnunun dibinde bitmişti. Üstelik bir şekilde de ona 'aynalama' çalıştırmıştı. Bir Başkadır, başörtülü Meryem ile seküler doktor Peri’nin çatışmasını, önyargıları ve psikolojik alt metinleriyle büyük bir etki yarattı.

Psikolojik esintilerle harmanlanmış bu ideolojik hikaye birçoğumuzun kalbine dokunmayı başarınca Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, ilhamı havada yakaladığını söylüyor.

Psikolojik esintilerle harmanlanmış bu ideolojik hikaye birçoğumuzun kalbine dokunmayı başarınca Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar'ın yapımcısı Faruk Turgut, ilhamı havada yakaladığını söylüyor.
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Faruk Turgut, bu yeni temaların reytinglerdeki gücünü fark ederek Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi projelere imza attı. Turgut’a göre, ekranlarda toplumun sadece bir kesimini yansıtan hikâyeler artık izleyiciyi tatmin etmiyordu.

Faruk Turgut, bu yeni temaların reytinglerdeki gücünü fark ederek Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar gibi projelere imza attı. Turgut’a göre, ekranlarda toplumun sadece bir kesimini yansıtan hikâyeler artık izleyiciyi tatmin etmiyordu.

İzleyicinin artık dramadan sıkıldığını fark ettiğini söyleyen Turgut, 'Hep aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar beklemek anlamsız.' diyerek dizilerdeki bu yeni temaya tam manasıyla daldığını söylüyor. 

Muhafazakâr temaların reyting başarısı ise bu yaklaşımı doğrular nitelikte. Öyle ki Kızılcık Şerbeti, her cuma reytinglerde zirveyi kimseye bırakmıyor.

Muhafazakâr temaların reyting başarısı ise bu yaklaşımı doğrular nitelikte. Öyle ki Kızılcık Şerbeti, her cuma reytinglerde zirveyi kimseye bırakmıyor.

İki ikonik dizinin yapımcısı toplumun bir kesiminin asla ekrana yansıtılmadığını da düşünmüş. Bunun bir reyting getirisi olabileceğine inanarak işe girişmiş. 

Siyasi amaç yorumlarını kesin bir dille reddeden Turgut, bu yeni türü sadece bir "hikâye ve izleyici talebi" olarak tanımlıyor. Görünen o ki Türk dizilerinde izleyicinin değişen ilgisi, ekranların da yönünü değiştirdi.

Siyasi amaç yorumlarını kesin bir dille reddeden Turgut, bu yeni türü sadece bir "hikâye ve izleyici talebi" olarak tanımlıyor. Görünen o ki Türk dizilerinde izleyicinin değişen ilgisi, ekranların da yönünü değiştirdi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Bölümü mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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