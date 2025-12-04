Sevgili Oğlak, bugün hayatına biraz hareket geliyor. İkizler Dolunayı'nın etkisiyle iş yükün ve günlük düzenin biraz sarsılabilir. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte görevler, teslimler, raporlar ve yetişmesi gereken işler peş peşe kapını çalabilir. Tam da bu noktada işleyen düzen biraz bozulsa bile, onu toparlamak ve yeniden rayına oturtmak senin için hiç de zor olmayacaktır. Aksine, daha fazla sorumlukla kendini güçlü bir kurtarıcı gibi hissedebilirsin!

Şimdi düzen yeniden kuruluyor... Üstlendiğin her görevde harikalar yaratacaksın, belli ki bugün senin elinden çıkan her iş parlayacak. Belki bir projenin son adımını atacak, belki bir raporu teslim edeceksin ya da belki de iş akışını daha verimli hale getirecek bir düzenleme yapacaksın. Haftayı bu şekilde temiz bir kapanışla bitirmek, seni hem rahatlatacak hem de başarı hissini pekiştirecektir. Hadi, harekete geç!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Dolunay, sana beklenmedik ufak bir sürpriz getiriyor... Partnerinden beklenmedik bir jest alabilir ya da hoşlandığın bir kişi sana ansızın bir yakınlık gösterebilir. Bu durum, belli ki kalbini hızlandıracak ve bugünün sonunda gülümsemene sebep olacak. Ancak dikkatli ol, bu hoş yakınlaşma bazı sorunları göz ardı etmene yol açabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…