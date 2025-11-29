Sevgili Oğlak, bugün Venüs ve Uranüs'ün karşı karşıya gelmesi ile kariyer hayatında rutininin dışına çıkman gerekebilir. Beklenmedik bir olay seni biraz şaşırtabilir. Ancak bu durum yeni bir kapının açılmasına vesile olabilir. Disiplinli yapın, bugün yenilikçi bir ruhla birleşiyor. İşte bu da seni daha önce hiç düşünmediğin yollarla ilerlemeye yönlendiriyor.

Öte yandan maddi konular da bugün senin için önemli bir yer tutmaya başlayabilir. Belki bir yatırım yapmayı düşünüyorsun, belki de bütçeni yeniden düzenlemek üzerine kafa yoruyorsun. Gelir planın üzerinde değişiklikler yapmayı da düşünebilirsin. Pazar günü olmasına rağmen, geleceğe dair sağlam adımlar atma konusundaki isteğin artıyor. Bu isteğe odaklanırsan, kazanacağına eminiz!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise, genellikle soğukkanlı tavrın bugün biraz değişiklik gösterebilir. Hoşlandığın kişiyle yaşayacağın ufak tefek bir gerilim, çekim gücünü artırabilir. Duyguların bugün kontrol altında olsa da, içinde bir hareketlilik hissedebilirsin. Belki de bu, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…