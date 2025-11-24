Sevgili Oğlak, bugün Merkür ve Venüs'ün gökyüzünde birleşmesi, sana iş hayatında büyük bir rahatlama getiriyor. Bu kavuşum, karmaşık işlerin içinden çıkmanı kolaylaştırıyor ve stratejilerini yeniden düzenleme fırsatı sunuyor. Tam da bu noktada işlerinin üzerindeki sis perdesi de kalkıyor ve daha berrak bir görüş elde ediyorsun. Şimdi sözlerin, karşı tarafa daha net ulaşmaya başlayacak. Bu yüzden, iş görüşmeleri ve sunumlar için bugünü seçmelisin.

Zira bu berraklık, kariyer planlarını da güçlendiriyor. Uzun zamandır çözülemeyen bir meselede bugün yumuşama hissedebilirsin. Kapıları sıkı sıkıya kapalı olan bir konuda, anahtarın senin elinde olduğunu fark edeceksin. Tüm bunların yanında finansal konularda bir görüşme olumlu sonuçlanabilir. İş yerindeki konumun ve ağırlığın da bu sayede artabilir!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Merkür ile Venüs kavuşumunun etkisinden söz etmek mümkün. Bu kavuşum ile birlikte kalbin hiç beklemediğin bir şekilde harekete geçecek. Normalde soğukkanlı ve mesafeli biri olsan da, birinin sana karşı samimi sözleri bu kez içindeki buzların eritecek... Tabii bu, romantik bir yakınlaşmanın başlangıcı olabilir. Ancak kendine bir konuda dürüst olmalısın, sahiden derin bir aşka ve ona kendini açmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…