Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Merkür ile Uranüs karşıtlığı, iş hayatında seni biraz zorlayabilir. Hızlı düşünmeni ve daha esnek olmanı gerektirecek durumlarla karşılaşabilirsin. Belki bir e-posta, belki bir istek veya belki de yönetimsel bir değişiklik ilk anda seni geri adım atmaya zorlasa da stratejik zekanla bu durumu kısa sürede kontrol altına alabileceğine eminiz.

Kontrolü eline almak dediğimiz de ise bu sayede her adımın sana beklenmedik bir avantaj sağlayabileceğini bilmelisin. Karşı koyamayacağın bir finansal fırsat, bir kredi onayı, mali destek veya uzun süredir beklettiğin bir sürecin hızlanmasıyla ek gelir gündeminde yer alabilir. Bu süreçte soğukkanlılığın ve sabrın sonunda ödüllendiriliyor gibi görünüyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Merkür ile Neptün üçgeni duygusal alanını yumuşatıyor. Partnerinle güven tazeleyen bir konuşma yapabilir, kalbine iyi gelecek bir yakınlık yaşayabilirsin. Bir süredir söylemekten kaçındığın ne varsa, itiraf etme zamanı gelmedi mi sence de? Öte yandan eğer bekarsan, bugün seni incelikle etkileyen biri radarına girebilir. Kim bilir, belki de yeni bir aşk kapıdadır! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…