Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça etkileyici ve dikkat çekici bir gün olacak. Mantığın ve sezgilerin mükemmel bir uyum içinde dans ederken, sen de bu dansın tadını çıkaracaksın. İş hayatında belki de uzun zamandır rahatsız olduğun, düzgün ilerlemeyen bir yapıyı kökten değiştirebilecek bilgiye sahipsin artık. Otoriten, sessiz ama güçlü bir şekilde oluyorsan hissediliyor, adeta bir dağın sessiz ama devasa varlığı gibi.

Yöneticilerin veya ekip arkadaşların da bu etkileyici duruşun karşısında adeta büyülenmiş olacaklar ve senden fikir almak isteyecekler. Kısa ama etkili bir yorumla süreci hızlandırıyorsun, adeta bir satranç ustası gibi stratejik hamlelerini yapıyorsun. Her stratejinin tutacağı bugün senin günün olabilir.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise daha önce konuşulmayan, belki de konuşulmasından kaçınılan bir konu gündeme gelebilir. Bu açılma ilişkinin samimiyetini artırabilir, belki de ilk defa partnerinle gerçekten derin bir bağ kurma fırsatı bulabilirsin. Öte yandan eğer bekarsan, yeni bir sayfa açmanın da zamanı gelmiş olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…