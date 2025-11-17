onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 18 Kasım Salı Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
18 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Kasım Salı günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Kasım Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları



Sevgili Oğlak, bugün senin için enerji dolu bir gün olacak gibi görünüyor. Fiziksel dayanıklılığının arttığı bu dönemde, bedeninden gelen net bir ritim talebi var. Belki de bu, bir spor salonuna gidip birkaç ağırlık kaldırmanın ya da hafif bir jog yapmanın tam zamanıdır.

Bedeninin bu talebini görmezden gelmek yerine, ona kulak ver. Biraz hareket etmek, tüm gün boyunca kaslarına ve enerjine istikrar getirebilir. Belki de bu, yeni bir sabah egzersiz rutini oluşturmanın tam zamanıdır. Planlı küçük bir rutin bile, tüm gün boyunca kendini daha enerjik ve canlı hissetmeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
