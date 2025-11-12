onedio
13 Kasım Perşembe Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu
13 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
12.11.2025 - 18:10

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 13 Kasım Perşembe günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 13 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz yavaşlama ve kontrolü elde tutma günü. Bedenin, hızlı ve ani hareketlerden ziyade, dikkatli ve kontrollü adımlar atmanı talep ediyor. Peki, bu nasıl olacak dersen, işte sana birkaç öneri.

Sabahın erken saatlerinde, doğanın içinde hafif bir esneme rutini yapmayı düşün. Bu, hem kaslarını gevşetecek hem de zihnini açacak. Ardından, doğal ışık altında, belki de parkta veya ormanda, kısa bir yürüyüşe çık. Bu, enerjini dengede tutacak ve zihninin daha net çalışmasına yardımcı olacak. Öğle saatlerinde ise sıcak bir bitki çayı ile kendini şımartın. Ayrıca, hafif öğünler tüketmeyi ihmal etme. Bedenin bu özeni hak ediyor. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

