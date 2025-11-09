onedio
10 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Kasım Pazartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sabrının sınırlarını zorlayacak bir gün olabilir. Sürekli üzerinde düşündüğün ve belki de uykularını kaçıran bir konu, omuzlarında ağır bir yük gibi hissedilebilir. Yani kronikleşen tüm ağrılar, sadece fiziksel bu yük değil, aynı zamanda hayatındaki duygusal ağırlıklar da olabilir. 

Birçok insanın gözden kaçırdığı bir gerçek var ki, o da bazen yüklerimizi bırakmanın da bir çeşit çalışma olduğudur. Hayatın zorlukları karşısında sürekli bir şeyler taşımak, omuzlarımıza ekstra yük bindirmek zorunda değiliz. Belki de bugün, bu yüklerden biraz olsun kurtulmanın, onları bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir. Özellikle hayatındaki insanların sorumluluklarını üzerinden at artık. Herkes senin kadar elini taşın altına koyduğunda, dinlendiğini fark edeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

