Sevgili Oğlak, bugün kafanı meşgul eden bir sürü şey olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu durum sadece zihinsel olarak değil, aynı zamanda fiziksel olarak da seni yorabilir. Uzun saatler boyunca çalışmak, başını ağrıtabilir, gözlerini yorabilir ve genel olarak enerjini düşürebilir. Ama hey, bu durumda bile bazı küçük değişikliklerle kendini daha iyi hissetmen mümkün.

Biraz göz dinlendiren molalar vermeye ne dersin? Belki bir kahve molası, belki biraz pencereden dışarıya bakmak veya belki de sadece birkaç dakika gözlerini kapatarak dinlenmek. Ayrıca, çalışma masanı biraz sadeleştirmek de işe yarayabilir. Ve tabii ki, düzenli uyku. Özellikle de Merkür'ün etkisi altında olduğumuz bu retro döneminde sana adeta bir sihirli iksir gibi gelebilir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…