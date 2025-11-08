onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 9 Kasım Pazar Oğlak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
9 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 9 Kasım Pazar günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 9 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kafanı meşgul eden bir sürü şey olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak bu durum sadece zihinsel olarak değil, aynı zamanda fiziksel olarak da seni yorabilir. Uzun saatler boyunca çalışmak, başını ağrıtabilir, gözlerini yorabilir ve genel olarak enerjini düşürebilir. Ama hey, bu durumda bile bazı küçük değişikliklerle kendini daha iyi hissetmen mümkün.

Biraz göz dinlendiren molalar vermeye ne dersin? Belki bir kahve molası, belki biraz pencereden dışarıya bakmak veya belki de sadece birkaç dakika gözlerini kapatarak dinlenmek. Ayrıca, çalışma masanı biraz sadeleştirmek de işe yarayabilir. Ve tabii ki, düzenli uyku. Özellikle de Merkür'ün etkisi altında olduğumuz bu retro döneminde sana adeta bir sihirli iksir gibi gelebilir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

