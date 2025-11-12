Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde Merkür ile Mars'ın bir araya gelmesi, enerjik bir atmosfer oluşturuyor. Bu enerjiyi hissetmeye hazır mısın? İşte bu enerji, aşk hayatında ve iş ortamında sana bazı sürprizler hazırlıyor.

Belki ofiste bir bakış, belki de bir cümle... Farkında bile olmadan, belki de beklediğinden çok daha büyük bir heyecanın kapısını aralayabilirsin. Bu küçük ayrıntılar, belki de kalbini hızlandıracak büyük bir aşkın ilk kıvılcımları olabilir. Evet, mantığın her zaman ön planda olabilir ama unutma ki kalbinin de söylemek istedikleri olabilir. Bu dönemde, kalbinin sesine kulak vermekten çekinme. Kim bilir, belki de kalbin sana mantığının göremediği bir yolu gösterebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…