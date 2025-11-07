Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünde enerjik bir kavuşum gerçekleşiyor. Ay ve Jüpiter, bir dansa başlıyor ve bu dansın melodisi romantizmi yükseltiyor. Bu enerjiyi hissetmeye başladığında, partnerinle bir yüzleşme yapmanın tam zamanı olabilir. Geçmişte yaşadığın, belki de hâlâ içinde bir yerlerde sakladığın kırgınlıkları, bugün konuşup iyileştirebilirsin. Bu konuşma, belki de ilişkinin yeni bir sayfa açmasına vesile olabilir.

Tabii eğer henüz bekarsan ve kalbinde bir boşluk hissediyorsan, bugün gözlerinin içine bakarak seni büyüleyecek bir yabancıyla karşılaşabilirsin. Bu kişiye karşı kendini bırakmak isteyebilirsin. Unutma ki, kader bazen bir bakışta gizlidir. Belki de bu kişi, hayatının aşkı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…