Sevgili Oğlak, bugün senin için aşk rüzgarları esiyor. Bugün, kalbinin derinliklerinde sakladığın, belki de uzun zamandır dile getiremediğin duyguların yüzeye çıkma zamanı geldi. Kendini ifade etmekten çekinme, çünkü bugün duygusal anlamda kendini en iyi şekilde ifade edebileceğin bir gün olacak.

Belki de aşk hayatında seni rahatsız eden, içten içe biriktirdiğin bir konu hakkında konuşma ihtiyacı hissedebilirsin. Ancak unutma ki bu tür konuşmalar bazen aşk hayatında beklenmedik sonuçlar da doğurabilir. İlişkindeki tartışmalar ve anlaşmazlıklar, aşkının sonunu da getirebilir.

Öte yandan eğer bekarsan, bugün kapını yeni bir aşk çalabilir. Duygularının yönü bugün oldukça net ve belki de hayatının aşkıyla karşılaşma vaktin geldi. Kalbinin sesini dinle ve aşka kendini bırak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…