Sevgili Oğlak, bugün iş hayatında stratejik düşünme yeteneğin öyle bir devreye giriyor ki, adeta bir satranç ustası gibi hamleler yapacaksın. Bir süredir yaşadığın kararsızlıklar varsa, bugün tüm bunların yerini kristal berraklığında bir netlik alacak. Tam da bu noktada üstlerin senden somut adımlar bekliyor ve sen de bu beklentiyi fazlasıyla karşılayacak, hatta belki de onları şaşırtacak bir performans sergileyeceksin.

Özellikle günün ilerleyen saatlerinde maddi konularda sevindirici adımlar atacaksın. Uzun vadeli bir iş anlaşması ya da belki de hayatını değiştirecek bir yatırım fırsatı gündeme gelebilir. Bu süreçte soğukkanlılığını koruman, kazancını artıracak. Unutma, sabırlı olmak ve doğru zamanda doğru hamleyi yapmak her zaman kazandırır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbinde sakladığın duyguların yüzeye çıkması an meselesi. Uzun süredir sustuğun, belki de içinde biriktirdiğin bir konuda konuşmak isteyebilirsin. Ama sakın unutma yaşanan konuşmalar ve tartışmalar aşkta vedayı beraberinde getirebilir... Tabii eğer bekarsan, ciddi bir ilişki ihtimali doğuyor bugün! Bu kez duyguların yönü çok net ve belki de hayatının aşkıyla karşılaşma vaktin geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…