Sevgili Oğlak, bugün Venüs'ün Akrep burcuna geçişinin hayatına neler getireceğine dair bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu geçiş, kariyerine odaklanmanı gerektirecek bir dönemin habercisi. Tam da bu noktada kariyerindeki sosyal ağının genişlemesi, sana beklenmedik fırsatlar sunabilir. Belki de bir arkadaşın, ilginç ve heyecan verici bir iş teklifiyle kapını çalacak. Bu dönemde, takım çalışmalarına ve ortak girişimlere daha çok önem vermen gerekecek. Ağ kurma faaliyetlerinin hız kazanacağı bu dönem, seni daha yüksek bir seviyeye taşıyacak.

Aman dikkat; kariyerindeki bu hızlanma, sadece dış dünyada değil, iç dünyanda da bir değişime işaret ediyor. Artık stratejik düşünme yeteneğinde bir gelişme göreceksin. 'Görünmeyen oyunları' fark etmeye başlayacak ve bu durumun seni daha bilinçli bir yönetici olmaya teşvik ettiğini fark edeceksin.

Gelelim aşka! Kalbinde kıvılcımlar uçuşuyor... Sosyal ilişkiler aşk hayatını da etkileyecek gibi görünüyor. Zira, bu aralar basit bir arkadaşlık ilişkisi, Venüs'ün etkisiyle aşka dönüşebilir. Venüs, bu dönemde hem tutkuyu hem de dostluğu aynı pakette sunuyor. Bu nedenle, aşkta ve dostlukta sınırları aşman mümkün. Lakin aşılmaması gereken bazı sınırlar olduğunu unutma. Yasak olandan uzak dur ki mutluluk senin olsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…