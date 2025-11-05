Sevgili Oğlak, bugün kalbinde minik kıvılcımların uçuştuğunu hissediyor olmalısın. Sosyal çevrendeki ilişkilerine dikkat çekmek istiyoruz... Çünkü aşk hayatına etki edecek önemli gelişmeler olabilir.

Belki de şu sıralar sadece arkadaş olarak gördüğün biri, Venüs'ün büyülü etkisiyle aşkının yeni adresi olabilir. Venüs bu dönemde sana hem tutkulu bir aşkı hem de sıcak bir dostluğu aynı anda sunuyor. Bu nedenle, aşk ve dostluk arasındaki sınırları aşabilecek bir dönemdesin. Ancak unutma ki her şeyin bir sınırı var ve aşılmaması gereken sınırlar da mevcut. Yasak olan her şeyden uzak durmanı tavsiye ederiz, çünkü gerçek mutluluk ancak bu şekilde senin olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…