Sevgili Oğlak, bugün aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor ve bu sayfada başrol tamamen senin! Bu Dolunay, belki de uzun süredir kalbinin derinliklerinde sakladığın bir itirafı, beklediğin o özel öpücüğü veya uzun zamandır planladığın bir buluşmayı gerçekleştirmen için mükemmel bir zamanı işaret ediyor. Artık duyguların daha belirgin ve anlaşılır hale geliyor, aşkın gücü ve büyüsü daha da yükseliyor.

Sevginin sıcak kollarında kaybolmaya, aşkın tatlı sarhoşluğunda kendini bulmaya bir şans ver. Sevilme hissi seni daha da güçlendirecek ve hayatına yeni bir enerji katacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…