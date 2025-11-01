Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz heyecan, biraz da risk dolu bir gün olabilir. 'Kaçan kovalanır' dediğini duyar gibiyiz. Tabii bu durum çoğu zaman doğru olabilir ancak bugün bu stratejiyi kullanarak bazı riskler almayı düşünüyorsan, bir kez daha düşünmeni öneririz.

Belki de aşk hayatında bir hareketlilik, biraz heyecan arıyorsun. Partnerine ya da flörtüne karşı bir tür blöf yapmayı düşünüyorsun. Belki de onun dikkatini çekmek, onu biraz kıskandırmak ya da belki de sadece ilişkinizi biraz daha heyecanlı hale getirmek istiyorsun. Lakin unutma ki, aşkta oyun olmaz. Bu tür bir strateji, seni beklediğinizden daha farklı bir noktaya götürebilir ve belki de hiç istemediğin bir durumla karşı karşıya bırakabilir.

Özellikle de onu kaybetmeyi göze alamayacağın bir noktadaysan, bu tür bir 'kaçak oyun' oynamanı önermiyoruz. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…