Sevgili Oğlak, bugün senin için kariyerindeki sorumlulukların ve detaylara olan dikkatin ön plana çıkıyor. Ay ile Satürn'ün kavuşumu, uzun zamandır üzerinde çalıştığın planlarını hayata geçirme konusunda sana destek olacak. Ancak bu süreçte Neptün'ün etkisiyle akılcı yönün kadar sezgisel gücünü de işine entegre etmeyi tercih edebilirsin. Bu, işlerini daha verimli ve keyifli hale getirecektir.

Tam da bu noktada sezgilerine güvensen de bir anda karar verip büyük riskler almamalısın. Verileri kontrol etmeli, aklını da kullanmayı ihmal etmemelisin. Mantık ve ruh bir bütün olduğunda iş hayatında en güçlü olduğun dönemin başladığını fark edeceksin. Şimdi kazanma vakti, sevgili okur! Bildiğin tüm tuşlara basmaya ne dersin?

Aşk hayatına gelirsek, bugün kaçan kovalanır diyerek bazı riskler alabilirsin. Partnerine ya da flörtüne blöf yapmayı tercih ederek denediğin kaçan kovalanır dengesi ise seni yarı yolda bırakabilir... Dikkatli ol, aşkta oyun olmaz. Onu kaybetmeyi göze almadığın noktada kaçak oynama! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…