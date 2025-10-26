Sevgili Oğlak, bu yeni haftaya, ciddiyetin ve etkinin yoğun bir karışımıyla başlıyorsun. Açıkça görülüyor ki Ay'ın burcunda olduğu bu dönemde, hedeflerine kilitlenmiş bir şekilde ilerlemen ve işlerini hızlandırman gerekiyor.

İşte bu yeni bir planın onayını almak veya uzun zamandır beklediğin bir teklifin sonuçlanmasına şahit olmak gibi beklenen ama heyecanı büyük olan bir konu olabilir. Bu aşamada bilmelisin ki üstlerin senin yeteneklerine ve becerilerine tamamen güveniyor; şimdi sıra bu güveni kalıcı hale getirmekte. Bugün vereceğin kararlar, iş hayatında sağlam bir zemin oluşturmanı sağlayacak ve kariyerinde yeni bir sayfa açmana yardımcı olacak.

Aşk hayatında ise duyguların daha da derinleşiyor. Partnerinle aranda tatlı bir sürpriz yaşanabilir ya da esprili bir kıskançlık durumu söz konusu olabilir. Bu durumlar ilişkini daha da güçlendirecek ve birbirinize olan bağınızı pekiştirecektir. Ona verdiğin değerli göstermenin ve tabii ki onun sana karşı hislerini fark etmenin tam sırası! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…