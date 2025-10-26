Sevgili Oğlak, yeni haftanın ilk ışıklarıyla birlikte, ciddiyetin ve etkinin yoğun bir karışımının seni sarmaladığını hissedebiliyoruz. Ay'ın burcunda olduğu bu dönemde, hedeflerine kilitlenmiş bir şekilde ilerlemen ve işlerini hızlandırman gerekiyor. Bu, sanki bir yarış pistindeymişsin gibi hissettirebilir, ama unutma ki hayat bir maraton ve her adımın önemli.

Bu hafta, belki de yeni bir projenin onayını almak veya uzun zamandır beklediğin bir iş teklifinin sonuçlanması gibi, beklenen ama bir o kadar da heyecan verici bir konu gündeme gelebilir. Bu aşamada, üstlerinin senin yeteneklerine ve becerilerine tamamen güvendiğini bilmelisin. Onların sana olan bu güveni, senin için bir kalkan gibi. Şimdi sıra bu güveni kalıcı hale getirmekte ve onları hayal kırıklığına uğratmamakta. Bugün vereceğin kararlar, iş hayatında sağlam bir zemin oluşturmanı sağlayacak ve tabii bir de kariyerinde yeni bir sayfa açmana yardım edecek. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…