Sevgili Oğlak, bugün senin için oldukça hareketli bir gün olacak gibi görünüyor. Kariyerinde kontrol ve disiplin ön planda olacak. Güneş ile Plüton arasındaki kare açı, özellikle iş ve finans konularında seni biraz zorlayabilir. Mesela, patronlarınla veya iş ortaklarınla yaşadığın gerilimler söz konusu olabilir. Ama bu da seni daha güçlü ve kararlı bir strateji geliştirmeye itebilir. Bugün attığın adımlar, uzun vadede seni zirveye taşıyacaktır. Bu yüzden cesur ol ve planlı hareket et.

Günlük yaşamda ise sorumlulukların biraz artabilir. Ancak Plüton’un enerjisiyle bu yükleri hafifletmenin yollarını bulacaksın. Kendine güven, çünkü kontrolü eline almak senin işin. Unutma, sen bir Oğlak'sın ve her türlü zorluğun üstesinden gelebilirsin.

Havada aşk kokusu var! Bugün kalbinde tutku ve yoğunluk hissediyorsun... Partnerinle aranda gizli oyunlar veya güçlü çekimler gündeminde yer alabilir. İlişkine renk katacak sürprizler ve her zamankinden farklı arzular ilişkini değiştirebilir. Öte yandan eğer bekarsan, karşına çıkan kişi, seni derinlemesine etkileyebilir. Bu aşk, kalbini ve ruhunu dönüştürecek. Plüton’un enerjisi altında aşkın gücünü asla küçümseme, çünkü bu enerji seni tamamen saracak ve adeta sen olmaktan çıkaracak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…