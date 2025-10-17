onedio
18 Ekim Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Oğlak Burcu
18 Ekim 2025, Günlük Burç Yorumu

17.10.2025 - 18:05

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 18 Ekim Cumartesi günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kariyer hayatını etkileyen Güneş ile Chiron karşıtlığını konuşacağız. Bu karşıtlık, geçmişteki bazı olayları ve duyguları tekrar gündemine getirebilir. Belki bir amirinin ya da üst düzey bir çalışanın sözleri kalbini kırabilir. Neyse ki bu gibi durumlar seni her zamankinden daha güçlü kılacak ve hedeflerini yeniden hatırlatacak. Artık sessiz kalmak yerine, kendini ifade etmeyi ve sınırlarını zorlamayı düşünmelisin.

Üstelik sınırlarını finansal konularda da zorlamalı, kalıpların dışına çıkmalısın. Belki ailenle ya da gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili bir konuda karar merci olabilirsin. Köklü ve büyük bir yatırım planı seni biraz korkutabilir ancak gücünü göstermeni de sağlayacaktır unutma. Bu süreçte iç sesini dinle, o senin en iyi rehberin olacaktır. Kalbin bilir! 

Aşk hayatına geldiğimizde ise duygusal mesafeni azaltmanın sana iyi geleceğini söyleyebiliriz. Partnerinin sana sunduğu desteği kabul etmek, zayıflık değil, aksine güç göstergesidir. Belki bu hafta sonu kendini ona bırakır sen ise biraz rahatlarsın... Öte yandan eğer bekarsan, bugün mevcut bir dostluk ilişkisi  yeni ve sıcak bir bağa dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

