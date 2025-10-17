Sevgili Oğlak, bugün kariyer hayatını etkileyen Güneş ile Chiron karşıtlığını konuşacağız. Bu karşıtlık, geçmişteki bazı olayları ve duyguları tekrar gündemine getirebilir. Belki bir amirinin ya da üst düzey bir çalışanın sözleri kalbini kırabilir. Neyse ki bu gibi durumlar seni her zamankinden daha güçlü kılacak ve hedeflerini yeniden hatırlatacak. Artık sessiz kalmak yerine, kendini ifade etmeyi ve sınırlarını zorlamayı düşünmelisin.

Üstelik sınırlarını finansal konularda da zorlamalı, kalıpların dışına çıkmalısın. Belki ailenle ya da gayrimenkul yatırımlarıyla ilgili bir konuda karar merci olabilirsin. Köklü ve büyük bir yatırım planı seni biraz korkutabilir ancak gücünü göstermeni de sağlayacaktır unutma. Bu süreçte iç sesini dinle, o senin en iyi rehberin olacaktır. Kalbin bilir!

Aşk hayatına geldiğimizde ise duygusal mesafeni azaltmanın sana iyi geleceğini söyleyebiliriz. Partnerinin sana sunduğu desteği kabul etmek, zayıflık değil, aksine güç göstergesidir. Belki bu hafta sonu kendini ona bırakır sen ise biraz rahatlarsın... Öte yandan eğer bekarsan, bugün mevcut bir dostluk ilişkisi yeni ve sıcak bir bağa dönüşebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…