Sevgili Oğlak, bugün senin için özel bir gün olacak gibi görünüyor. Güneş ve Jüpiter arasındaki kare pozisyonu, seni yükseklerdeki hedeflerine doğru çağırıyor. Ancak bu yolculuk hiç de kolay olmayacak ve senden büyük bir sabır gerektirecek. İş hayatında büyük bir sorumluluk üstlenme ihtimalin var ve bu durumda herkesin senden beklediği tek şey mükemmellik. Planlı ve düzenli tarzın bu duruma oldukça uygun olacak ancak bugün detaylara fazla odaklanmamaya çalış.

Finansal durumunla ilgili olarak ise büyüme ve genişleme isteğin artıyor. Jüpiter, seni genişlemeye ve büyümeye çağırıyor. Ancak Güneş'ten gelen bir uyarı var: Her yatırımın hemen karşılığını beklememelisin. Stratejik düşünmeli ve yatırımlarını uzun vadeye yaymalısın. Kısa zamanda başarı elde etme hırsı ise kaybetmene neden olabilir, aman dikkat!

Aşk hayatında ise mesafeli ama güvenilir bir enerji seni sarabilir! Partnerin, senin bu kararlılığından oldukça etkilenebilir. Bu aşkın nereye gittiğini söyleme vaktin gelmiş gibi görünüyor! Öte yandan eğer bekar isen, iş hayatından bir flört başlayabilir. Bugün, 'saygı, çekimin başlangıcı' olabilir. Bu durum, aşk hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu yüzden, bugünü iyi değerlendirmen ve olumlu enerjini etrafına yayman önemli. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…