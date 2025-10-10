Sevgili Oğlak, bugün senin için biraz karmaşık bir gün olabilir. İş yerinde liderlik yeteneklerin biraz sorgulanabilir gibi görünüyor. Venüs ve Satürn'ün karşı karşıya geldiği bu dönemde, otoriteyle arandaki sınırlarını netleştirmen gerektiğini de unutma. Belki de bir yönetici veya ekip üyesi senin yeteneklerini test etmeye çalışıyor olabilir. Bu durumda gerektiğinde mesafeni korumayı bil, ama her zaman yapıcı ve pozitif bir tutum sergile.

Günün ikinci yarısında ise belki de uzun zamandır planladığın bir iş görüşmesi ya da önemli bir sunum gecikebilir. Bu durum karşısında öfkeye kapılma, çünkü evren aslında seni daha sağlam bir zemine hazırlıyor olabilir. Her şeyin en doğru zamanında gerçekleşeceğini unutma.

Aşk hayatında ise bugün sorumluluk duygusu biraz daha öne çıkıyor. Partnerin senden belki de her zamankinden daha fazla ilgi bekleyebilir. Ancak senin enerjin biraz düşük olabilir. Bu durumu partnerinle dürüstçe paylaşman önemli, yoksa yanlış anlaşılmalar ve gereksiz tartışmalar ortaya çıkabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…