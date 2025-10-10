Sevgili Oğlak, bugün gökyüzünün en parlak yıldızlarından Venüs ve ciddiyetin ve sorumlulukların simgesi olan Satürn'ün karşı karşıya geldiği bu dönemden bahsetmek istiyoruz. Gözlerimizi gökyüzüne çevirdiğimizde, bu iki güçlü gezegenin bir araya gelmesiyle aşk hayatındaki sorumluluk duygusunun biraz daha öne çıktığını görebiliriz.

Belki de farkında olmadan, partnerinin senden her zamankinden daha fazla ilgi ve sevgi beklediğini hissedebilirsin. Ancak, bu dönemde enerjinin biraz düşük olduğunu da sezinleyebilirsin. Bu durum, belki de yoğun iş temposu, belki de yaşadığın bazı kişisel sorunlar nedeniyle olabilir. İşte bu noktada en önemli nokta partnerinle bu durumu dürüstçe paylaşman. Zira, iletişim her ilişkinin en önemli unsurlarından değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…