Sevgili Oğlak, bugün burcunun enerjisi tamamen duygusal anlamda özgürlüğüne kavuşma üzerine. İçindeki tüm hislerini dışa vurmanın tam zamanı. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin senden beklediği şey, samimiyetini ve duygusal derinliğini tamamen hissetmek. Bu durumu biraz daha açacak olursak; sevdiğin kişi, seninle daha derin bir bağ kurmak, duygusal anlamda daha yakın olmak istiyor.

Tabii eğer bekarsan, bugün eski bir konuşmayı tamamlama, belki de bir durumu netleştirme fırsatı bulabilirsin. Geçmişte yarım kalan bir konuşma, belki de bir anlaşmazlık bugün son bulabilir. Bu durumda iç huzurunun daha ağır bastığını hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…